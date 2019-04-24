Эксперты рассказали, насколько выгодно сегодня брать ипотеку

Если у вас есть возможность накопить на квартиру — копите. Однако если вы понимаете, что не сможете собрать нужную сумму в ближайшие три года, от такой затеи лучше отказаться. Ведь прогнозировать, сколько будет стоить жилье через 5 лет, не возьмутся даже самые опытные эксперты. Что касается других вариантов, то наиболее предпочтительным из них будет ипотека, главное — выбрать предложение с минимальной ставкой. Не забывайте, что в отличие от фиксированного ежемесячного платежа, стоимость аренды в течение нескольких лет может существенно вырасти. К тому же при покупке квартиры вы будете иметь право на внушительный налоговый вычет.