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Эксперты рассказали, насколько выгодно сегодня брать ипотеку

Один из важнейших жизненных вопросов, который требует взвешенного решения — это приобретение жилья. Как разобраться в реалиях рынка жилой недвижимости, на что обратить внимание и как максимально выгодно приобрести желанные квадратные метры, поговорили с начальником отдела ипотечного кредитования «СИБСОЦБАНК» ООО Еленой Дорохиной:

Новоселье.
Новоселье.
Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО.

Если у вас есть возможность накопить на квартиру — копите. Однако если вы понимаете, что не сможете собрать нужную сумму в ближайшие три года, от такой затеи лучше отказаться. Ведь прогнозировать, сколько будет стоить жилье через 5 лет, не возьмутся даже самые опытные эксперты. Что касается других вариантов, то наиболее предпочтительным из них будет ипотека, главное — выбрать предложение с минимальной ставкой. Не забывайте, что в отличие от фиксированного ежемесячного платежа, стоимость аренды в течение нескольких лет может существенно вырасти. К тому же при покупке квартиры вы будете иметь право на внушительный налоговый вычет.

Ипотека — это определенные плюсы и возможности, разработанные специально для людей.

Ваши преимущества при получении ипотеки в «СИБСОЦБАНК» ООО:
  • если у вас есть действующий сертификат на материнский капитал, вы можете использовать его в сумме первого взноса за ипотеку, то есть копить на первый взнос нужно меньше;
  • если у вас нет справки 2НДФЛ, чтобы подтвердить свой доход, вы можете подтвердить его справкой по форме банка;
  • если разница в ставках по ипотечному кредиту (между той, по которой брали кредит вы и действующими ставками) достигла 2% точно пора задуматься о рефинансировании;
  • если в вашей семье появился второй или третий ребенок начиная с 1 января 2018 года, вы можете рассчитывать на льготную ипотеку;
  • если мечтаете о доме у моря, например в Сочи, оформите ипотеку под залог имеющейся у вас другой недвижимости. Наличие офиса СИБСОЦБАНКа в том городе, где вы собираетесь приобретать недвижимость, не обязательно;
  • если мечтаете о доме, для вас есть уникальная программа кредитования «Приобретение жилого дома».

Мы ориентируемся на потребности наших клиентов. В СИБСОЦБАНКе каждый сможет подобрать подходящую для себя программу для покупки новостройки, готового жилья или загородного дома. Если семья уже решилась на покупку жилья в ипотеку, я предлагаю не тянуть, а предпринять очень простые действия: оставить заявку на сайте www.sibsoc.ru или по телефону (3852) 37−02−46.

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