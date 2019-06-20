В России рекордно растет мобильный интернет-трафик

Мобильный интернет в России растет рекордными темпами, свидетельствуют данные Минкомсвязи. В первом квартале 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее — более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, сколько было передано в 2016 году, сообщают «Известия».

С января по март 2019 года мобильный интернет-трафик в России вырос на 1,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А вот спрос на сотовую голосовую связь падает — продолжительность общения по мобильным телефонам в

России за год сократилась почти на 3%.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, на рост объема обмена данными напрямую влияют невысокая стоимость тарифов. В России они одни из самых низких в мире.

Как рассказал представитель МТС Алексей Меркутов, увеличению мобильного трафика также способствует его «утяжеление» в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей и облачных сервисов.