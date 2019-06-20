В России рекордно растет мобильный интернет-трафик

С января по март 2019 года мобильный интернет-трафик в России вырос на 1,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А вот спрос на сотовую голосовую связь падает — продолжительность общения по мобильным телефонам в
России за год сократилась почти на 3%.
По словам гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, на рост объема обмена данными напрямую влияют невысокая стоимость тарифов. В России они одни из самых низких в мире.
Как рассказал представитель МТС Алексей Меркутов, увеличению мобильного трафика также способствует его «утяжеление» в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей и облачных сервисов.