Эксперты рассказали, почему нам так нравится фастфуд

Все мы считаем, что быстрая и недорогая еда, это легкий способ подкрепиться, когда нет времени готовить. Оказывается, если вы любите фастфуд, то такая тяга может быть обусловлена влиянием бушевавшей в прошлом веке чумы, сообщает Metro Moscow.

Исследователи из американского университета в сотрудничестве с австралийским университетом пришли к выводу, что эпидемия чумы, которая в середине XIV века уничтожила более половины населения Европы, не только изменила ход мировой истории, но и оказала влияние абсолютно всё – даже на микробиомы человека, которые отвечают за его вкусовые предпочтения.

Эпидемия вызвала изменения в рационе тех индивидов, которым удалось пережить распространение чумы, что в конечном счёте стало причиной изменений в составе микробиом. Доминирующим в наших ртах бактериям нравится еда с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием углеводов — именно такую пищу употребляли пережившие чуму люди, а в современности роль такой пищи стал играть фастфуд.

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