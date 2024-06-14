Эксперты рассказали, почему нам так нравится фастфуд

Исследователи из американского университета в сотрудничестве с австралийским университетом пришли к выводу, что эпидемия чумы, которая в середине XIV века уничтожила более половины населения Европы, не только изменила ход мировой истории, но и оказала влияние абсолютно всё – даже на микробиомы человека, которые отвечают за его вкусовые предпочтения.
Эпидемия вызвала изменения в рационе тех индивидов, которым удалось пережить распространение чумы, что в конечном счёте стало причиной изменений в составе микробиом. Доминирующим в наших ртах бактериям нравится еда с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием углеводов — именно такую пищу употребляли пережившие чуму люди, а в современности роль такой пищи стал играть фастфуд.
Ранее сообщалось, что во "Вкусно и точка" может появиться халяльные блюда.
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