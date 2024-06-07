Генеральный директор сети быстрого питания «Вкусно и точка» Сергей Пароев сообщил, что в меню появятся халяльные блюда. Это заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме, информацию передает ТАСС.

Отмечается, что компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками халяльной продукции, которая производится особым образом: при выращивании, забое и обращении с животными соблюдаются определенные правила.

Поскольку сеть фастфуда выходит на рынки, где проживает преимущественно мусульманское население, важно предоставить клиентам возможность выбора халяльных блюд.

Кроме того, генеральный директор рассказал о поиске поставщиков яблок и вишни. Также он подчеркнул, что алкогольные напитки не будут включены в меню.

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