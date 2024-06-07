Отмечается, что компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками халяльной продукции, которая производится особым образом: при выращивании, забое и обращении с животными соблюдаются определенные правила.
Поскольку сеть фастфуда выходит на рынки, где проживает преимущественно мусульманское население, важно предоставить клиентам возможность выбора халяльных блюд.
Кроме того, генеральный директор рассказал о поиске поставщиков яблок и вишни. Также он подчеркнул, что алкогольные напитки не будут включены в меню.
Ранее сообщалось, что новый ресторан на Алтае покорил посетителей необычной концепцией.
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