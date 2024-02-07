Ужин в окружении гор. Новый ресторан на Алтае покорил посетителей необычной концепцией

Новый ресторан на Алтае «Лес и река», расположенный на территории туристического комплекса Grand Chalet Altay 5* (Гранд Шале Алтай 5*), открыт для гостей и уже успел захватить сердца посетителей своей необыкновенной концепцией! Рассказываем, какими видами удивит ресторан, и как бренд-шеф и шеф-повар заведения соединили в меню традиции древности и современный взгляд на них.

Новый ресторан на Алтае «Лес и река», расположенный на территории туристического комплекса Grand Chalet Altay 5* (Гранд Шале Алтай 5*), покорил посетителей необычной концепцией.

Прямо на берегу Катуни

Расположенный на территории туристического комплекса Grand Chalet Altay 5* (Гранд Шале Алтай 5*) ресторан «Лес и река» в декабре прошлого года открыл свои двери для гостей.

Уже сегодня вы можете насладиться вкусным обедом или ужином в окружении гор Алтая, прямо на берегу Катуни, а живописные виды Чуйского тракта позволят получить приятные впечатления еще во время поездки до ресторана.

Бренд-шеф — призер кулинарной олимпиады

Бренд-шеф и управляющий партнер «Лес и река» Сергей Тернов уже успел заслужить известность в ресторанном бизнесе и использовать все свои знания для создания ресторации.

Сергей прошел обучение в лучших кулинарных школах мира: Ален Дюкас, Высшей школе гастрономии Institut Paul Bocuse (пер. Институт Поль Бокюз). С 2011 года работает шеф-поваром. Преподает в Высшей школе гастрономии Институт Поля Бокюза. Стал серебряным призером всемирной кулинарной Олимпиады, проходящей в Германии, а также кулинарного чемпионата в Люксембурге. Победитель чемпионата Chef a la Russe (пер. Русский шеф-повар), ТВ шоу «Битва шефов», и кандидат от России для участия в одном из самых престижных кулинарных конкурсов мира Bocuse D’or (пер. Золотой Бокюз).

Сергей Тернов, бренд-шеф и управляющий партнер ресторана «Лес и река». Фото предоставлено рестораном «Лес и река».

Современный взгляд на традиции

«Еда в гармонии с природой» — идея, с которой началось создание концепции ресторана. И она проглядывается в каждой детали.

Бренд-шеф Сергей Тернов и шеф-повар Михаил Кабаков создали меню ресторана «Лес и река», соединяя воедино традиции древности и современный взгляд на их воплощение.

Давно забытые рецепты здесь играют новыми красками, ведь особое внимание уделено уникальным видам растений и животных региона, а в каждом блюде используются только натуральные продукты от местных производителей.

Меню ресторана разделено на два основных раздела: «Лес», где представлены блюда из мяса марала, лося и оленины, и «Река», основанный на блюдах из нельмы, муксуна, тайменя и судака. И это лишь малая часть!

Большой упор также сделан на приготовление блюд на открытом огне, благодаря чему они приобретают особый аромат, который невозможно получить другим способом.

Даже хлеб здесь создается своими руками. Тесто готовится с добавлением органической муки на закваске, а затем каждое утро выпекается в дровяной печи.

«Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». «Еда в гармонии с природой». Фото предоставлено рестораном «Лес и река». Кухня открытого огня позволяет насладиться отточенной работой поваров, находящихся в непрерывном процессе создания гастрономических шедевров. Фото предоставлено рестораном «Лес и река». Команда ресторана «Лес и река». Фото предоставлено рестораном «Лес и река».

Единение с природой

В аутентичном интерьере ресторана также легко прочувствовать единение с природой. Резные столы из цельных частей дерева, элементы из камня и зелени, а также панорамные виды из окон создают ощущение, что вы находитесь в настоящем лесу на берегу реки.

Вместе с этим, живой дровяной камин в центре зала наполняет домашним уютом, а кухня открытого огня позволяет наслаждаться отточенной работой поваров. Процесс создания гастрономических шедевров невероятно увлекателен.

В аутентичном интерьере ресторана легко прочувствовать единение с природой. Фото предоставлено рестораном «Лес и река». В аутентичном интерьере ресторана легко прочувствовать единение с природой. Фото предоставлено рестораном «Лес и река». В аутентичном интерьере ресторана легко прочувствовать единение с природой. Фото предоставлено рестораном «Лес и река». В аутентичном интерьере ресторана легко прочувствовать единение с природой. Фото предоставлено рестораном «Лес и река». В аутентичном интерьере ресторана легко прочувствовать единение с природой. Фото предоставлено рестораном «Лес и река». В аутентичном интерьере ресторана легко прочувствовать единение с природой. Фото предоставлено рестораном «Лес и река».

Незабываемые впечатления

Хоть ресторан «Лес и река» открылся менее двух месяцев назад, там уже были проведены «Новогодняя ночь» в горах Алтая и гастроужин «Первый в лесу», которые оставили незабываемые впечатления у гостей.

А 23 февраля пройдет новый гастроужин «Мужские традиции», на который прямо сейчас можно приобрести билет, написав или позвонив по номеру телефона: 8 800 222-00-64.

Адрес: Бирюзовая (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»), 31а, Алтайский район, Алтайский край

Сайт: https://restlesireka.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/restlesireka

Самое важное - в нашем Telegram-канале