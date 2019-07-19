Эксперты Роскачества рассказали, как выбирать и хранить ягоды

Специалисты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать лучшие сезонные ягоды, а также как правильно хранить их и мыть, сообщают РИА Новости.

При покупке сезонных ягод — крыжовника, голубики, ежевики, малины, смородины, важно обратить внимание на внешний вид ягоды, место продажи и фасовку. Все эти факторы сказываются на качестве и сроке хранения.

Поверхность свежей качественной ягоды гладкая, черешки и листочки зелёные, отдельные ягодки имеют схожий размер, форму и окрас. Если из ягоды вытекает сок, чувствуется характерный винный аромат или есть запах плесени, значит она уже испорчена.

Наиболее верный способ купить свежую и качественную продукцию — приобрести её на плантации. Если прямых точек от производителей поблизости нет, лучше купить ягоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договоры на поставку.

Кроме того, у продавцов должны быть санитарные книжки, а также накладные, сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. У продавцов на рынке таких документов, как правило, нет поэтому отследить происхождение продукции крайне сложно.

Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается. Землянику садовую рекомендуют приобретать в контейнерах размером от 250 г до 1 кг, черную смородину или голубику в упаковках по 500 г или 1 кг, а для малины коробочка под 500 г может считаться максимальным допустимым объемом упаковки.

Оптимальный вариант хранения ягод — охлаждение при температуре от +2 до +6 градусов.