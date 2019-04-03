Эксперты Saliutas. lt поделились интересными подробностями о фейерверках

Как все начиналось

Фейерверк в привычном виде начал свое существование в IX веке, когда китайские изобретатели открыли порох и смеси, способные гореть разными цветами. Как и все прочее, это открытие быстро получило популярность в других странах, прежде всего, ведущих европейских государствах. Например, в Италии быстро нашли способ совместить фейерверк со статуями, создав немыслимые для того времени инсталляции. После этого последовала вереница усовершенствований составов для горения, форм, которые был способен принимать огонь, и прочих деталей. Сегодня можно увидеть разнообразие красок и форм, которое сравнимо с настоящими спецэффектами.

Что интересно, иногда фейерверк называют салютом, хотя это и не совсем верно. Салют это залп артиллерии, которым сопровождается грандиозное событие или мероприятие. Он менее красочен и будет совсем неуместен на большинстве современных праздников. Пиротехнические элементы, из которых состоит фейерверк, могут запускаться одновременно или по очереди, формируя картину, которая разворачивается перед зрителем.

Отдельно можно сказать о римских свечах, которые, несмотря на название, появились в Античной Греции. В то время использовали специальные светильники, которые зажигали на праздниках, посвященных Минерве и Вулкану. Большое влияние на формирование традиций, связанных с огнем, оказал Калиник Гелиопольский, который изобрел знаменитый греческий огонь. Хотя раньше его использовали в боевых целях, принципы его извержения используют некоторые современные фейерверки.

Свадебный фейерверк — уникальное впечатление

Бытует ошибочное мнение, что смысл в праздничных огнях есть только ночью. Действительно, если говорить о стандартном понимании фейерверка, он намного лучше виден в темноте. Однако есть виды, которые отлично смотрятся даже при свете дня. Один из них — дымный фейерверк, с помощью которого можно сделать отдельное шоу. Например, команда Saliutas. lt предлагает своим клиентам эффектные надписи из дыма. Еще одна разновидность — фонтанчики из дыма, которые подойдут для мероприятий в помещении.

Дым можно сочетать с цветным или серебристым конфетти, добавлять серпантин и прочие элементы, которые сделают шоу еще эффектнее. Такое выступление не производит много шума даже в закрытом пространстве. Вместе с тем, оно очень красочное, и запомнится каждому из присутствующих.

Еще одна свадебная практика, связанная с огнем — небесные фонарики, которые молодожены запускают в вечернее небо. Если же это сделают все гости, то можно будет посмотреть на неповторимую панораму парящих огней. Фонарики могут быть разной формы и цвета. На свадьбу чаще всего выбирают красные сердца, которые отлично подходят к тематике мероприятия.

Лучший день рождения — с фейерверком

Каждый человек ценит день в году, когда он родился, и старается провести его с родными и друзьями. Если заказать в честь этого события фейерверк, можно надолго запечатлеть его в памяти и получить массу удовольствия. Команда Saliutas располагает всем известным на сегодняшний день арсеналом пиротехники, которая только может пригодиться на празднике. В том числе ассортимент включает в себя наземный и парковый фейерверк.

Наземный фейерверк ниже паркового — его высота редко превышает 10 метров. С его помощью можно сделать надпись, нарисовать лого или сделать целый фонтан огня. А вот парковый фейерверк может работать на высоте до 60 метров. Чаще всего он бывает представлен римскими свечами, бураками и батареями салютов.

Техника безопасности

Чтобы не беспокоиться о вопросах безопасности, лучше пригласить специализированную команду, а не запускать фейерверки самостоятельно. Saliutas работают с оборудованием и фейерверками, которые прошли тщательные проверки и доказали свою надежность. Опыт компании превышает 15 лет, на протяжении которых www.Saliutas.lt организовала множество мероприятий различного масштаба. Специалисты-пиротехники готовы проконсультировать клиентов фирмы и подробно рассказать все о фейерверках.