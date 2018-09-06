После 11 октября пользователей интернета во всем мире ждут нелегкие времена. Об серьезных проблемах глобальной компьютерной сети заявили в организации ICANN, которая занимается управлением адресным пространством интернета, пишет «РГ».

Как заявили эксперты этой организации, многие сайты будут открываться очень медленно, а часть интернет-ресурсов вообще окажутся недоступными. К таким последствиям может привести первая в истории всемирной компьютерной сети смена смена ключей шифрования системы DNS. Она преобразует буквенный адрес сайта, который пользователь набирает в строке браузера (например, altapress.ru), в цифровой IP-адрес сервера.

DNS-сервер получает запрос от браузера, находит находит в своей базе данные, какому IP соответствует буквенный адрес, введенный пользователем, и только после этого перенаправляет браузер на нужный сайт.

Из-за перестройки всей системы, которая начнется 11 октября, и могут возникнуть проблемы с перенаправлением, что вызовет либо задержку в ожидании ответа, либо вообще временно заблокирует доступ к нужному ресурсу. Когда именно все вернется к прежнему состоянию, не уточняется.

Еще в 2010 году для защиты от хакеров в системе DNS появилась служба DNSSEC. Она гарантирует, что при наборе того или иного адреса сайта пользователь попадет именно на него, а не на поддельную «заглушку», созданную злоумышленниками для кражи информации. Именно в этой системе проверки подлинности сайтов используются ключи шифрования, которые будут заменены с возможными последствиями для функционирования Сети.