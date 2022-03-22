22 марта
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Потребитель

Эксперты спрогнозировали рост цен на мобильную связь в РФ на 10−20%

Повышения цен в РФ по ряду тарифных планов на мобильную связь из-за кризиса, вызванного ситуацией на Украине, можно ожидать в этом году, по разным оценкам, их рост может составить 10−20%, считают опрошенные «Интерфаксом» эксперты.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что тарифы могут быть пересмотрены уже в конце марта — начале апреля.

«Повышение будет не сразу, на каких-то тарифных планах — да, на каких-то — нет, но в целом рост на 10% для ряда тарифов и не для всех абонентов в России. Сейчас каждый оператор будет выбирать стратегию, как он будет повышать цены, на каких тарифах, и поэтапно вводить», — считает он.

По словам Муртазина, такой шаг продиктован кризисом в России, и для операторов — это способ заработка в текущей ситуации.

«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2−2,5 раза. Поэтому повышать есть куда. И если сравнивать с Европой, Америкой, Азией, связь должна стоить дороже», — сказал Муртазин.

Как отметил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин, сейчас в России нестандартная ситуация и, как будут себя вести операторы в новых условиях, непонятно.

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