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Эксперты в Китае назвали самый удачный смартфон 2019 года

Huawei Mate 30 стал лучшим смартфоном 2019 года по версии китайского оператора мобильной связи Chine Mobile. Об этом говорится в ежегодном отчете компании, касающемся лучших решений на рынке, пишет dni24.

Смартфон. Социальные сети.
Смартфон. Социальные сети.
СС0

China Mobile выставила линейке Huawei Mate 30 наивысшие оценки почти во всех категориях.

Huawei Mate 30 Pro 5G получил награду как лучший смартфон с поддержкой сетей нового поколения, а обычный Huawei Mate 30 Pro оказался лучшим по качеству видео о возможностям редактирования.

Huawei Mate 30 Pro обошел игровые смартфоны в категории игровых возможностей. Главная причина — в новом Kirin 990, который позволил смартфону получить более высокую производительность, снизил его энергопотребление и привел к хорошему рассеиванию тепла, что снижает перегрев.

Эксперты China Mobile отметили, что выбирать лучшее устройство из линейки Huawei Mate 30 было крайне сложно. Лучшим они признали Huawei Mate 30 Pro.

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