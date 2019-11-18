Эксперты в Китае назвали самый удачный смартфон 2019 года

China Mobile выставила линейке Huawei Mate 30 наивысшие оценки почти во всех категориях.
Huawei Mate 30 Pro 5G получил награду как лучший смартфон с поддержкой сетей нового поколения, а обычный Huawei Mate 30 Pro оказался лучшим по качеству видео о возможностям редактирования.
Huawei Mate 30 Pro обошел игровые смартфоны в категории игровых возможностей. Главная причина — в новом Kirin 990, который позволил смартфону получить более высокую производительность, снизил его энергопотребление и привел к хорошему рассеиванию тепла, что снижает перегрев.
Эксперты China Mobile отметили, что выбирать лучшее устройство из линейки Huawei Mate 30 было крайне сложно. Лучшим они признали Huawei Mate 30 Pro.