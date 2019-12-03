Эксперты выяснили, что важно абонентам в мобильной связи

Абоненты мобильной связи понятия не имеют, какая скорость интернета в их гаджете — им это не интересно. К таким выводам пришли аналитики компании AC&M в ходе исследования.

Наиболее значимым для пользователей оказался сам факт наличия у оператора сети LTE — чтобы она высвечивалась на экране смартфона (42% опрошенных). На втором месте — стабильность работы сети (20%), на третьем — размер абонентской платы (14%).

Большинство абонентов ассоциируют мобильную связь теперь прежде всего с интернетом — 82% аудитории оценивают качество услуги именно по этому пункту.

Но на скорость интернета обращают внимание только 2% пользователей, а 10% отмечают ее как важный фактор среди других. У более чем 70% абонентов иные приоритеты. Почти две трети опрошенных не смогли ответить, какова средняя скорость мобильного интернета в их гаджете.

Из этого следует вывод, что скорости в мобильной сети стали настолько большими, что пользователи их уже не замечают. Они фиксируют только «виснет интернет или не виснет», комфортно пользоваться привычными сервисами или нет.

По этой причине при запуске сетей 5G операторам придется предлагать абонентам нечто иное, чем более высокая скорость. Скорее всего, это будут новые привлекательные услуги и приложения.

Опрос проводился в шести крупных городах — Новосибирске, Самаре, Москве, Красноярске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге.