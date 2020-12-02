Эксперты выяснили, сколько стоит улететь на Алтай на Новый год

Туристы не торопятся бронировать авиабилеты в Сибирь на Новый год, опасаясь ограничений из-за коронавируса. К такому выводу пришли аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Пока активность по бронированию перелетов на новогодние праздники в Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск и Барнаул не выше, чем в 2019 году.

Глубина бронирований по большинству направлений остается низкой — люди откладывают покупку билетов в ожидании новых ограничений из-за коронавируса.

«Если же посмотреть на период с 1 ноября по 15 января, то спрос на авиабилеты в Новокузнецк вырос более чем вдвое, в Кемерово — на 65%. На билеты в Горно-Алтайск спрос пока ниже на 10%, в Новосибирск — на 20%, в Барнаул — на 34%", — отмечают эксперты.

Цены на билеты

По данным бронирования на период с 1 ноября по 15 января в сравнении с тем же периодом прошлого года, средние цены выросли только на перелеты в столицу Республики Алтай.

Средние чеки по авиаперелетам из других городов России в Новокузнецк сократились на 35% (в среднем чек составил 7 433 рублей), в Кемерово — на 45% (5 349 рублей), в Барнаул — на 7% (9 450 рублей), в Новосибирск — на 18% (7 813 рублей), а в Горно-Алтайск вырос на 13% (5 917 рублей).