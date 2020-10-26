Эксперты Zaimisrochno.ru изучили МФО России по размеру выручки

По итогам 2019 года наибольший размер выручки на рынке МФО продемонстрировала компания ООО МФК «ОТП Финанс». Показатель составил 17,6 млрд рублей. Годом ранее выручка компании была на уровне 13,5 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте Zaimisrochno.ru исследовании рынка МФО.

Инфографика. Портал «Займи Срочно»

В итоговый рейтинг по размеру выручки попали свыше 30 компаний. Для составления рейтинга специалисты компании изучили финансовые отчетности микрофинансовых организаций, размещенные на официальных сайтах.

На втором месте рейтинга по размеру выручки разместилась компания, известная рынку по бренду Ekapusta (ООО МКК «Русинтерфинанс»). Результат по выручке за минувший год — 12,8 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Займер с выручкой на уровне 8,1 млрд рублей.

Также в ходе исследования специалисты изучили и другие аспекты рынка МФО. Например, выяснили, что самым посещаемым сайтом МФО в августе 2020 года был интернет-ресурс компании Екапуста (ООО МКК «Русинтерфинанс»). Эта же компания победила в рейтинге ведущих компаний по запросам бренда. В ходе данного анализа учитывались запросы пользователей в поисковой системе «Яндекс».

Отдельно эксперты остановились на источниках трафика. Весомую долю клиентов на сайты наиболее посещаемых МФО обеспечивают прямой, поисковый и реферальный источники трафика.

Доля трафика из социальных сетей находится на низком уровне, однако специалисты сделали выборку из компаний с наиболее крупными показателями по этому виду трафика и посчитали, какие площадки пользуются популярностью у граждан. Выяснилось, что чаще всего потенциальные клиенты попадают на сайты МФО из таких соцсетей, как Вконтакте и Youtube. Постепенно увеличивают свою долю во взаимодействии с кредиторами мессенджеры.

Наиболее часто клиенты ищут займы с помощью смартфонов. Согласно данным портала Zaimisrochno.ru, в 2020 году доля граждан, использующих мобильные гаджеты при поиске микрозаймов, составила 76%. Годом ранее показатель был на уровне 65%. На долю ПК приходится 22% клиентов. С планшетами предпочитают работать только 2% граждан.

Среди потенциальных заемщиков МФО наблюдается высокая доля обладателей смартфонов марки Huawei. На втором месте располагаются клиенты со смартфонами Samsung. На третьем месте находятся заемщики, обладающие гаджетами Apple.

Более подробно с исследованием рынка МФО можно ознакомиться на сайте Zaimisrochno.ru. Данное исследование эксперты компании проводят раз в год, пытаясь охватить самые разные направления, начиная с выручки и заканчивая жалобами клиентов МФО и ставками на рынке.

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