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Эксперты заявили о росте наценки на лекарства в аптеках

Средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение связано с падением спроса на медицинские препараты, пишут «Известия» со ссылкой на аналитические данные компании DSM Group.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

По информации экспертов, в 2016 году показатели наценок составляли 25,8% от конечной стоимости. В 2017 году отметка опустилась до 25,1%, а в 2018 году еще больше упала — до 23,9%. В 2019 году размер наценки снова вырос до 24,6%.

Представители компании говорят, что за последние годы снизились наценки на БАДы и на позиции, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп лекарств, такие как средства для кожи, противопаразитарные препараты. Маржа на диагностические приборы и барьерные контрацептивы почти не изменилась.

Елена Неволина, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» пояснила, что такие изменения появились на фоне конкуренции аптек и их ценовой политики за счет компенсации после потери спроса.

Маркетологи отмечают, что наценки на лекарства в России являются самыми низкими в сравнении с другими товарами массового потребления.

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