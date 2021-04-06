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Экспорт сельхозпродукции с Алтая значительно вырос

Алтайскую сельскохозяйственную продукцию стали чаще вывозить за рубеж, по итогам первого квартала экспорт вырос на 18% и составил 223 тыс тонн зерна, продуктов его переработки и иной подкарантинной продукции.

Отправка рапсового масла в Китай.
Отправка рапсового масла в Китай.
Предоставлено «АльянсТрансТорг».

Такие данные сообщает управление Россельхонадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Что вывозят с Алтая

В первую, очередь зарубежные партнеры хорошо закупают пшеницу (69 тыс. тонн), крупы и хлопья (32 тыс. тонн) и растительное масло (20 тыс. тонн).

Кто импортер

В основном это Китай, куда за три месяца 2021 года отправлено 75 тыс. тонн различной продукции (лен, пшеница, растительное масло).

Также большие поставки осуществляются в страны СНГ — отгружено 73 тыс. тонн пшеницы, сои, круп, хлопьев.

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