Экспорт сельхозпродукции с Алтая значительно вырос

Такие данные сообщает управление Россельхонадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Что вывозят с Алтая
В первую, очередь зарубежные партнеры хорошо закупают пшеницу (69 тыс. тонн), крупы и хлопья (32 тыс. тонн) и растительное масло (20 тыс. тонн).
Кто импортер
В основном это Китай, куда за три месяца 2021 года отправлено 75 тыс. тонн различной продукции (лен, пшеница, растительное масло).
Также большие поставки осуществляются в страны СНГ — отгружено 73 тыс. тонн пшеницы, сои, круп, хлопьев.