На барнаульском гребном канале 8 июня проходит Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон».

Корреспонденты выяснили, что в скором времени до гребного канала запустят электричку. Предварительно, на канал можно будет добраться на электропоезде уже 14 июня.

Грандиозный фестиваль гребли «Алтайская регата» пройдет на барнаульском гребном канале 29−30 июня. Соревнования «Алтайская регата. Фестиваль Драконов», по предварительным прогнозам, соберет не менее 30 команд. Около 10 экипажей выставят гости из Юго-Восточной и Центральной Азии, столько же команд ожидается из регионов России. Участие в фестивале примут сборные команды из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Узбекистана, Беларуси, Японии и команды регионов России.

Алтайский край представят не меньше 10 «Драконов», пишет "Алтайская правда". Это будет самое крупное международное спортивное событие года в Алтайском крае.

Такой опыт уже был в 2021 году — во время проведения Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Тогда «Алтай-Пригород» запустил специальный электропоезд №6103 сообщением Гребной канал — Барнаул.

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