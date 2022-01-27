Электронная подпись. Новые правила получения для директоров, предпринимателей и нотариусов

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Что потребуется для получения ЭЦП в налоговой службе?

1. Оформить и подать заявление на выдачу сертификата вы можете несколькими способами.

Заполнить заявку в бумажной форме лично в налоговой инспекции.

Заполнить заявку электронно на сайте налоговой службы — через Личный кабинет юрлица, Личный кабинет ИП или order.nalog.ru.

2. Предоставить носитель, на который ФНС запишет электронную подпись.

Нужен защищенный носитель (токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России. Можно использовать носитель, который у вас уже есть, либо приобрести новый, например в УЦ ОСНОВАНИЕ (ул. Пролетарская 90).

В налоговой могут также попросить сертификат соответствия, который подтверждает, что токен сертифицирован.

3. Руководителю, предпринимателю, нотариусу нужно лично посетить инспекцию. Вы можете обратиться в любое отделение, которое выдает ЭП, необязательно в то, где организация поставлена на учет.

С собой потребуется взять паспорт, СНИЛС, ИНН, токен и сертификат соответствия на него.

Новые правила получения ЭЦП в 2022 году. Компания ПРОКС. Новые правила получения ЭЦП в 2022 году. Компания ПРОКС. Новые правила получения ЭЦП в 2022 году. Компания ПРОКС.

4. Для того что бы пользоваться электронной подписью (ЭП) вам потребуется средство криптозащиты на компьютер — это программа КриптоПро CSP. Приобретите лицензию на программу у организации, имеющей лицензию ФСБ, и установите программу на компьютер.



После этого настройте компьютер и браузер так же, как делали это с прошлой ЭП, установите подпись. Если вам потребуется помощь по настройке, вы можете обратиться отдел информационной безопасности Компании ПРОКС.

Кроме того, подпись налоговой выдается в единственном экземпляре и защищена от копирования — поэтому всем сотрудникам, которые подписывают электронные документы компании, понадобится выпустить свои подписи. Для этого вы можете обратиться в Компанию ПРОКС.