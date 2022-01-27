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Электронная подпись. Новые правила получения для директоров, предпринимателей и нотариусов

  1. Какие подписи будут работать в 2022 году?
  2. Где получать новую электронную подпись в 2022 году?
  3. Что потребуется для получения ЭЦП в налоговой службе?
  4. Для получения подписи у доверенных лиц ФНС

С 1 января 2022 года в силу вступили поправки к Федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Теперь у директоров, предпринимателей и нотариусов новые правила получения электронной подписи.

1 января 2022 года руководители организаций и ИП при смене или обновлении электронной подписи должны будут лично обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам.

1
Какие подписи будут работать в 2022 году?
  1. Если электронную подпись выдал удостоверяющий центр (УЦ), который не прошел переаккредитацию по новым требованиям закона, то в 2022 году она не будет действительна.
  2. Если электронную подпись выдал УЦ, прошедший переаккредитацию, то ЭП будет работать до конца срока действия.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Компания ПРОКС.
2
Где получать новую электронную подпись в 2022 году?

В 2022 году в случае, если подпись нужна руководителю коммерческой компании, ИП или частному нотариусу, то есть первым лицам, то им нужно лично обратиться в отделение ФНС или в офис доверенного лица ФНС — УЦ. Одним из таких доверенных лиц является филиал УЦ «ОСНОВАНИЕ», который находится по адресу: ул. Пролетарская, 90, Компания ПРОКС.

Если подпись требуется работнику, то получить ее можно в аккредитованных по новым требованиям 63-ФЗ УЦ, в ИФНС обращаться не нужно.

Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Компания ПРОКС.
3
Что потребуется для получения ЭЦП в налоговой службе?

1. Оформить и подать заявление на выдачу сертификата вы можете несколькими способами.

2. Предоставить носитель, на который ФНС запишет электронную подпись.

Нужен защищенный носитель (токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России. Можно использовать носитель, который у вас уже есть, либо приобрести новый, например в УЦ ОСНОВАНИЕ (ул. Пролетарская 90).

В налоговой могут также попросить сертификат соответствия, который подтверждает, что токен сертифицирован.

3. Руководителю, предпринимателю, нотариусу нужно лично посетить инспекцию. Вы можете обратиться в любое отделение, которое выдает ЭП, необязательно в то, где организация поставлена на учет.

С собой потребуется взять паспорт, СНИЛС, ИНН, токен и сертификат соответствия на него.

Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Компания ПРОКС.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Компания ПРОКС.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Компания ПРОКС.

4. Для того что бы пользоваться электронной подписью (ЭП) вам потребуется средство криптозащиты на компьютер — это программа КриптоПро CSP. Приобретите лицензию на программу у организации, имеющей лицензию ФСБ, и установите программу на компьютер.

После этого настройте компьютер и браузер так же, как делали это с прошлой ЭП, установите подпись. Если вам потребуется помощь по настройке, вы можете обратиться отдел информационной безопасности Компании ПРОКС.

Кроме того, подпись налоговой выдается в единственном экземпляре и защищена от копирования — поэтому всем сотрудникам, которые подписывают электронные документы компании, понадобится выпустить свои подписи. Для этого вы можете обратиться в Компанию ПРОКС.

4
Для получения подписи у доверенных лиц ФНС

Для получения подписи в филиале УЦ «ОСНОВАНИЕ» также, как и в налоговой, необходимо личное обращение и тот же набор документов, плюс печать (при наличии). В офисе УЦ можно будет сразу приобрести токен, а также КриптоПро CSP. А специалисты Компании ПРОКС помогут и с настройкой компьютера, проконсультируют по работе с подписью.

Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Новые правила получения ЭЦП в 2022 году.
Компания ПРОКС.

Записаться на получение электронной подписи вы можете по тел. 8 (963) 500-24-02

Инстаграм: prox.it


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