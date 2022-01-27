Электронная подпись. Новые правила получения для директоров, предпринимателей и нотариусов

- Если электронную подпись выдал удостоверяющий центр (УЦ), который не прошел переаккредитацию по новым требованиям закона, то в 2022 году она не будет действительна.
- Если электронную подпись выдал УЦ, прошедший переаккредитацию, то ЭП будет работать до конца срока действия.
В 2022 году в случае, если подпись нужна руководителю коммерческой компании, ИП или частному нотариусу, то есть первым лицам, то им нужно лично обратиться в отделение ФНС или в офис доверенного лица ФНС — УЦ. Одним из таких доверенных лиц является филиал УЦ «ОСНОВАНИЕ», который находится по адресу: ул. Пролетарская, 90, Компания ПРОКС.
Если подпись требуется работнику, то получить ее можно в аккредитованных по новым требованиям 63-ФЗ УЦ, в ИФНС обращаться не нужно.
1. Оформить и подать заявление на выдачу сертификата вы можете несколькими способами.
- Заполнить заявку в бумажной форме лично в налоговой инспекции.
- Заполнить заявку электронно на сайте налоговой службы — через Личный кабинет юрлица, Личный кабинет ИП или order.nalog.ru.
2. Предоставить носитель, на который ФНС запишет электронную подпись.
Нужен защищенный носитель (токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России. Можно использовать носитель, который у вас уже есть, либо приобрести новый, например в УЦ ОСНОВАНИЕ (ул. Пролетарская 90).
В налоговой могут также попросить сертификат соответствия, который подтверждает, что токен сертифицирован.
3. Руководителю, предпринимателю, нотариусу нужно лично посетить инспекцию. Вы можете обратиться в любое отделение, которое выдает ЭП, необязательно в то, где организация поставлена на учет.
С собой потребуется взять паспорт, СНИЛС, ИНН, токен и сертификат соответствия на него.
4. Для того что бы пользоваться электронной подписью (ЭП) вам потребуется средство криптозащиты на компьютер — это программа КриптоПро CSP. Приобретите лицензию на программу у организации, имеющей лицензию ФСБ, и установите программу на компьютер.
После этого настройте компьютер и браузер так же, как делали это с прошлой ЭП, установите подпись. Если вам потребуется помощь по настройке, вы можете обратиться отдел информационной безопасности Компании ПРОКС.
Кроме того, подпись налоговой выдается в единственном экземпляре и защищена от копирования — поэтому всем сотрудникам, которые подписывают электронные документы компании, понадобится выпустить свои подписи. Для этого вы можете обратиться в Компанию ПРОКС.
Для получения подписи в филиале УЦ «ОСНОВАНИЕ» также, как и в налоговой, необходимо личное обращение и тот же набор документов, плюс печать (при наличии). В офисе УЦ можно будет сразу приобрести токен, а также КриптоПро CSP. А специалисты Компании ПРОКС помогут и с настройкой компьютера, проконсультируют по работе с подписью.
Записаться на получение электронной подписи вы можете по тел. 8 (963) 500-24-02
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