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Электронная подпись. Почему это выгодно для бизнеса и лично для вас?

1
Какой бывает электронная (цифровая) подпись?

Электронные подписи в основном имеют два вида:

  • Неквалифицированная (создается специальным ПО). Применяется при подписании документов.
  • Квалифицированная (наиболее защищенный вариант). Подпись имеет полную юридическую силу, может быть использована для подачи документов в государственные органы, для подтверждения любых сделок, в том числе с недвижимостью, дает возможность участвовать в торгах на федеральных торговых площадках.
2
Где ее получить?

Получить подпись можно только лично в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи и имеющем лицензию ФСБ. Стоимость — от 500 рублей за неквалифицированную, от 1100 рублей за квалифицированную.* Срок действия — год и более. Оформить у официального представителя можно здесь

3
Для чего она нужна?

Главное, зачем вам нужна электронная подпись, — экономия времени и денег. Вдобавок вы получите возможность участвовать в тендерах за госзаказы, которые размещаются на торговых площадках. В нашей стране это наиболее значимый сегмент рынка.

4
Как использовать электронную подпись?

Вот что вы сможете делать с помощью электронной подписью (ЭП):

  • Отправлять отчетность в Пенсионный фонд и налоговую (для некоторых компаний это единственный возможный способ).
  • Заключать договоры с партнерами и обмениваться документами.
  • Работать с онлайн-кассой и оператором фискальных данных.
  • Подключиться к системе ЕГАИС, которая необходима для производства и продажи алкогольных изделий (оформить можно здесь);
  • Продавать маркированные товары в привязке к системе электронного документооборота.
  • Участвовать в закупках и электронных аукционах.
  • Подавать документы в суд и другие инстанции.
5
Почему это удобно и выгодно?

Выгода использования полноценной (квалифицированной) цифровой подписи очевидна. Самый простой резон — экономия на почтовых (либо курьерских) затратах. Вы сможете подписывать документы дистанционно и пересылать их по защищенным каналам. Это входит в стоимость подписи.

Заполучить новые заказы на торгах — задача посложнее. Вам понадобятся дополнительные знания и настойчивость (возможно, потребуется помощь консультантов из компаний, которые оформляют электронные подписи).

Для пробуждения вашего делового азарта советуем вбить в системе закупок названия ваших конкурентов и посмотреть, в каких тендерах они участвовали и какие бюджеты освоили. Как правило, такая информация придает дополнительный импульс для действий!

6
Безопасно ли ее использовать?

Квалифицированная цифровая подпись по ряду причин более надежна, нежели традиционная комбинация «подпись + печать». Технология шифрования и хранения данных, сертификация услуг ФСБ и закрытые каналы связи делают ЭП в некоторых отношениях эталоном качества.

7
Небольшой лайфхак по поводу использования ЭП в личных целях

Знайте: если у вас уже оформлена ЭП на юридическое лицо или ИП, вы можете ее использовать для личных целей: оформлять сделки как физическое лицо, подписывать документы электронной подписью.

Виды сделок самые различные — от продажи имущества до сдачи в аренду дачи. При этом документы можно заверять подписью в обычном редакторе Word (после некоторой настройки ПО). Такой документ примет к рассмотрению любой суд.

Партнер материала компания «Старк» (оформление ЭП, продажа и обслуживание онлайн касс и весовой техники). Перечень услуг компании — здесь

Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 (3852) 538−208 и на сайте stark-cto.ru

Полезные ссылки: «Госуслуги» об электронной подписи, ЭП для дотошных на habr.ru

* Информация о стоимости действительна на момент публикации

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