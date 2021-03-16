Электронная подпись. Почему это выгодно для бизнеса и лично для вас?

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Почему это удобно и выгодно?

Выгода использования полноценной (квалифицированной) цифровой подписи очевидна. Самый простой резон — экономия на почтовых (либо курьерских) затратах. Вы сможете подписывать документы дистанционно и пересылать их по защищенным каналам. Это входит в стоимость подписи.

Заполучить новые заказы на торгах — задача посложнее. Вам понадобятся дополнительные знания и настойчивость (возможно, потребуется помощь консультантов из компаний, которые оформляют электронные подписи).

Для пробуждения вашего делового азарта советуем вбить в системе закупок названия ваших конкурентов и посмотреть, в каких тендерах они участвовали и какие бюджеты освоили. Как правило, такая информация придает дополнительный импульс для действий!