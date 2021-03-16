Электронная подпись. Почему это выгодно для бизнеса и лично для вас?

Электронные подписи в основном имеют два вида:
- Неквалифицированная (создается специальным ПО). Применяется при подписании документов.
- Квалифицированная (наиболее защищенный вариант). Подпись имеет полную юридическую силу, может быть использована для подачи документов в государственные органы, для подтверждения любых сделок, в том числе с недвижимостью, дает возможность участвовать в торгах на федеральных торговых площадках.
Получить подпись можно только лично в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи и имеющем лицензию ФСБ. Стоимость — от 500 рублей за неквалифицированную, от 1100 рублей за квалифицированную.* Срок действия — год и более. Оформить у официального представителя можно здесь
Главное, зачем вам нужна электронная подпись, — экономия времени и денег. Вдобавок вы получите возможность участвовать в тендерах за госзаказы, которые размещаются на торговых площадках. В нашей стране это наиболее значимый сегмент рынка.
Вот что вы сможете делать с помощью электронной подписью (ЭП):
- Отправлять отчетность в Пенсионный фонд и налоговую (для некоторых компаний это единственный возможный способ).
- Заключать договоры с партнерами и обмениваться документами.
- Работать с онлайн-кассой и оператором фискальных данных.
- Подключиться к системе ЕГАИС, которая необходима для производства и продажи алкогольных изделий (оформить можно здесь);
- Продавать маркированные товары в привязке к системе электронного документооборота.
- Участвовать в закупках и электронных аукционах.
- Подавать документы в суд и другие инстанции.
Выгода использования полноценной (квалифицированной) цифровой подписи очевидна. Самый простой резон — экономия на почтовых (либо курьерских) затратах. Вы сможете подписывать документы дистанционно и пересылать их по защищенным каналам. Это входит в стоимость подписи.
Заполучить новые заказы на торгах — задача посложнее. Вам понадобятся дополнительные знания и настойчивость (возможно, потребуется помощь консультантов из компаний, которые оформляют электронные подписи).
Для пробуждения вашего делового азарта советуем вбить в системе закупок названия ваших конкурентов и посмотреть, в каких тендерах они участвовали и какие бюджеты освоили. Как правило, такая информация придает дополнительный импульс для действий!
Квалифицированная цифровая подпись по ряду причин более надежна, нежели традиционная комбинация «подпись + печать». Технология шифрования и хранения данных, сертификация услуг ФСБ и закрытые каналы связи делают ЭП в некоторых отношениях эталоном качества.
Знайте: если у вас уже оформлена ЭП на юридическое лицо или ИП, вы можете ее использовать для личных целей: оформлять сделки как физическое лицо, подписывать документы электронной подписью.
Виды сделок самые различные — от продажи имущества до сдачи в аренду дачи. При этом документы можно заверять подписью в обычном редакторе Word (после некоторой настройки ПО). Такой документ примет к рассмотрению любой суд.
Партнер материала компания «Старк» (оформление ЭП, продажа и обслуживание онлайн касс и весовой техники). Перечень услуг компании — здесь
Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 (3852) 538−208 и на сайте stark-cto.ru
Полезные ссылки: «Госуслуги» об электронной подписи, ЭП для дотошных на habr.ru
* Информация о стоимости действительна на момент публикации