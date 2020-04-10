Энергетики приступили к подготовке электросетевого комплекса к предстоящей зиме

В 2020 году компания «Россети Сибирь» выполнит ремонт 27 488 км километров воздушных линий электропередачи в девяти регионах присутствия. Для сравнения: в 2019 году ремонтный план энергокомпании составил 26 456 километров ЛЭП.

Ремонтная программа на 2020 год в Россети Сибирь запланирована в объеме 3,472 млрд рублей. В объеме прямых затрат это на 2% больше прошлогодних показателей.

Всего по группе компаний «Россети» будет отремонтировано более 168 тысяч километров ЛЭП (в 2019 году — 163 000 км), 38 900 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций (в 2019 — 38 800 шт.). В планах — расчистка более 150 500 гектаров просек трасс линий электропередачи (в 2019 — 148 000 га).

Павел Ливинский,

глава «Россетей»:

К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком.

Внедрённая в 2018 году риск-ориентированная модель управления доказала свою эффективность при реализации ремонтных программ.

Мы своевременно выявляем узкие места и проводим ремонт оборудования только там, где это реально нужно. Такой подход позволяет нам значительно экономить ресурсы, — сказал глава компании.

Надежное прохождение ОЗП 2020−2021 гг. будут обеспечивать более 10 000 мобильных бригад в составе свыше 49 000 человек, укомплектованных автомобильной и специальной техникой — порядка 24 000 единиц.

Энергетики группы компаний «Россети» также проведут плановое техническое обслуживание имеющихся 6 000 резервных источников энергоснабжения (в 2019 году — 5 900 шт.), будет выполнена программа дополнительного оснащения резервными источниками снабжения электроэнергией территорий, где выявлена потребность в резервировании электроснабжения потребителей.

Кроме того, будет продолжена практика усиленной отработки практических навыков взаимодействия персонала при ликвидации технологических нарушений. В 2020 году планируется более 150 совместных учений по ликвидации аварий, в том числе с участием МЧС России, органов местного самоуправления, организаций ЖКХ.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.