Энергетики проверили жалобы барнаульцев после прямой линии

Раньше такое общение проходило на базе традиционных СМИ, но в этом году представители компании отвечали на вопросы в прямом эфире популярных пабликов в социальных сетях. Всего за время эфира успели ответить на 14 вопросов.
Большая часть вопросов в разгар отопительного сезона была связана с температурой в квартирах, слишком жарко или наоборот, холодно. Чаще всего проблема кроется в регулировке системы теплоснабжения внутри дома, и ее решение находится в ведении управляющей компании. Несмотря на это, руководители записали все адреса, откуда поступали жалобы, и отправили туда тепловую инспекцию. Ее специалисты осмотрели показания на внутридомовом оборудовании и помогли управляющим компаниям устранить причины «недотопа» или «перетопа».
Также популярный у барнаульцев вопрос: «Почему по утрам приходится много сливать воды, чтобы пошла горячая?».
В Барнауле в районах старой застройки многие трубопроводы с горячей водой тупиковые, на них нет постоянной циркуляции. Если ночью никто водой не пользуется, то она остывает в трубе, и утром ее приходиться сливать. Чтобы решить проблему, нужно все такие дома закольцевать на линии рециркуляции — контура горячей воды, который под действием насоса постоянно гоняет воду и не дает ей остывать. Такие проекты требуют больших вложений и сейчас находятся в разработке. Кроме прокладки самих трубопроводов циркуляции необходимо установить специальное насосное оборудование, дополнительную запорную арматуру, защиту и электроснабжение.
Следующий день контроля СГК планирует провести в феврале 2020 года и готова расширить число городов, где ее представители выйдут в прямой эфир и пообщаются с подписчиками самых популярных городских пабликов.
Справка
Единый день контроля — прямая линия с жителями, на которой руководители предприятий СГК отвечают на вопросы по качеству теплоснабжения, расчетам за тепло и горячую воду, работе ТЭЦ и другие вопросы, связанные с деятельностью компании. Проводится 2−3 раза в год.