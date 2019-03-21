Энергетики рассказали о цифровизации электросетевого комплекса края

Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество и доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, обеспечить новый уровень качества жизни населения благодаря новым стандартам обслуживания, — отметил во время встречи Николай Пантелеев.

Результатом внедрения цифровых решений станет повышение надежности электроснабжения потребителей примерно на 30 процентов, снижение операционных и инвестиционных расходов компании, сокращение потерь электроэнергии, внедрение дополнительных сервисов для клиентов, повышение доступности технологического присоединения к сетям.

Практические действия для достижения поставленных целей понятны: стопроцентное оснащение потребителей интеллектуальными приборами учета электроэнергии; создание активно-адаптивной распределительной сети (установка реклоузеров, указателей короткого замыкания, стабилизаторов напряжения); внедрение цифрового дистанционного мониторинга и управления оборудованием подстанций; создание новой функциональной системы оперативно-диспетчерского управления.

Сегодня в зоне обслуживания филиала уже установлено более 70 тысяч «умных» приборов учета. Более восьми лет успешно реализуется проект по оснащению объектов электросетевого хозяйства GSM-контроллерами и созданию собственной сенсорной сети. Продолжается цифровизация диспетчерского и технологического управления электрическими сетями «Алтайэнерго». Ведется проектирование цифровой подстанции «Прудская» и цифрового Павловского РЭС. Установлено более 40 реклоузеров.

Эффективность использования реклоузеров наглядно демонстрирует факт значительного снижения перерыва в электроснабжении более пяти тысяч потребителей, запитанных от двух воздушных линий (ВЛ) электропередачи 10 киловольт в Тальменском районе. Их протяженность: более 40 километров — одна и около 30 — вторая. В 2016 году на обеих линиях установили 5 реклоузеров. До их установки среднее время восстановления электроснабжения составляло около четырех часов. После установки питание потребителей возобновлялось в среднем не более чем через 10 минут, время на ликвидацию последствий технологических нарушений составило в среднем один час.