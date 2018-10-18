Энергетики СГК начали мониторинг температур в квартирах рубцовчан

Более 70 логгеров — приборов для фиксации температуры внутри помещения — энергетики Сибирской генерирующей компании разместят в квартирах рубцовчан в этом отопительном сезоне. К настоящему моменту жителям города раздали более 20 приборов. Автономные USB-регистраторы будут фиксировать данные для дальнейшего анализа и регулировки гидравлического режима в городе. Аналогичный анализ СГК уже проводила в прошлом отопительном сезоне, когда из-за недостаточной готовности жилого фонда к зиме и нарушений гидравлического режима в некоторых частях города наблюдались перепады температур в домах.

Максим Новов,

директор подразделения СГК в Рубцовске:

Чтобы исключить повторение таких ситуаций в этом году, мы максимально ответственно подошли к подготовке системы теплоснабжения к зиме, учли недочеты прошлого отопительного сезона и принципиально отнеслись к работе с потребителями. Специалисты установили на внутриквартальные сети балансировочные клапаны. Кроме того, мы стимулировали управляющие организации к исполнению обязательств по промывке и опрессовке внутридомовых систем отопления. Без этого выполнения этого условия акты готовности домов к зиме наши энергетики не подписывали.

На сегодняшний день к центральному отоплению подключились все потребители. Это позволяет проанализировать основные параметры теплоснабжения в разных точках города и при необходимости провести дополнительную регулировку системы до наступления сильных холодов.

Механизм сбора данных прост. Датчик фиксирует температуру окружающей среды каждые 30 минут и сохраняет историю показателей на внутреннюю память. Каждую пятницу потребители, в чьих квартирах установлены логгеры, сдают прибор в теплосетевое подразделение СГК для сбора информации, либо сами отправляют данные из дома.

Помимо этого, инспекторы Сибирской генерирующей компании обойдут адреса, откуда в прошлом году поступали звонки в диспетчерскую службу с просьбой помочь отрегулировать внутридомовую систему отопления из-за холода в отдельных комнатах. Это многоквартирные дома, расположенные по адресам: ул. Федоренко, 6, ул. Светлова, 94 и ул. Никольская, 16. Кроме того, специалисты компании посетят дома по улицам Алтайская под № 1, 70, 102, 102а и 104; Октябрьская № 7, 5, 11; Северная № 10, 12, 14 и другие адреса.