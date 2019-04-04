Энергетики СГК не обнаружили несанкционированных мест водоразбора на теплосетях

Целых две недели с 18 по 31 марта в Барнауле проходили испытания теплосетей на плотность с использованием безопасного пищевого красителя. В результате в адрес теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании поступило 16 обращений на наличие красителя в горячей воде. Подтвердились не все.

Ежегодно с целью выявить утечки сетевой воды на магистральных и внутриквартальных трубопроводах, а также исключить несанкционированный разбор населением сетевой воды проводятся испытания теплосетей на плотность посредством запуска органического красителя «Уранин-А». Подробно о том, как краситель попадает в наши трубы можно посмотреть в видео здесь.

Барнаульцы заранее были оповещены: если у вас во время испытаний из крана вдруг потекла ярко-зеленая вода, значит на оборудовании бойлерных по вашему контуру проходит смешение сетевой воды (отопления) и водопроводной (горячая вода), и нужно срочно звонить в диспетчерскую СГК.

Таких заявок за две недели испытаний поступило 16, но не все подтвердились. Где-то из-за внутридомовых работ жители посчитали сливную воду нестандартного оттенка похожей под описание испытаний. Где-то повреждения действительно имели место быть.

По двум обращениям по адресам ул. Э. Алексеевой, 74 и ул. Малахова, 140 были выявлены неплотности на оборудования сторонних организаций.

По ул. Э. Алексеевой , 74 — повреждение устранено , оборудование опрессовано и запущено в работу.

74 — повреждение устранено оборудование опрессовано и запущено в работу. По ул. Малахова , 140 — повреждение находится на устранении.

В ходе проверки были опрессованы бойлерные установки на 14 центральных тепловых пунктах, находящихся на обслуживании теплосетевого подразделения СГК. Было выявлено 6 повреждения, и они уже устранены.

Несанкционированных мест водоразбора, в ходе проверок в этом году, специалисты СГК не выявили. Но напомним, что при обнаружении таковых, нарушитель обязан будет оплатить выявленные утечки теплоносителя в установленном порядке. Хотелось бы напомнить, что использование сетевой воды в быту — не самая лучшая идея, так как ее качество не соответствует нормам, принятым для «нормальной» горячей воды. Этот ресурс предназначен для доставки тепловой энергии в квартиры и подогрева водопроводной воды на нужды горячего водоснабжения.