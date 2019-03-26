Энергетики СГК объявили даты гидравлических испытаний с отключением горячей воды в Барнауле

Специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле уже 13 мая планируют приступить к проведению гидравлических испытаний теплосетей на прочность и плотность. Необходимым условием для проведения таких испытаний и ремонтов коммуникаций после них является ограничение подачи горячей воды. Первыми под временное отключение горячего водоснабжения попадут потребители по контуру ТЭЦ-3, а затем — ТЭЦ-2.

Работы пройдут в два этапа: первый — испытания коммуникаций, второй — проведение ремонтов выявленных повреждений на трубопроводах. Вторая часть работ наиболее затратная по времени. В это время также будет вестись масштабная работа по модернизации теплосетевого комплекса Барнаула на уже запланированных к замене в рамках ремонтной программы компании участках. На весь период проведения этих работ горячая вода у потребителей будет отключена.

С 13 по 22 мая энергетики СГК проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого — с 23 мая по 5 июня — энергетики приступят к ремонтам на теплосетях. Под опрессовку попадут порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонты начнутся сразу после — с 27 июня по 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

График гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей и теплофикационного оборудования уже согласован и утвержден в администрации Барнаула.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить особенно слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

Почему нет альтернативы?

Проверка труб высоким давлением — в наших реалиях наиболее эффективна. Можно использовать и другие методы — например, робототехнику. Но: