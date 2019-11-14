Энергетики составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула

Специалисты теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций в Барнауле. Основой рейтинга стали показатели собираемости платежей за тепло и горячую воду за первые десять месяцев 2019 года. Общий долг барнаульцев перед ресурсовиками за тепло и горячее водоснабжение на сегодняшний день составляет более 1,7 млрд. рублей.

Процент собираемости показывает, сколько средств от общего начисления за потребленные ресурсы по теплу и горячей воде за конкретный период перечислено управляющими организациями ресурсовикам. Он может быть более 100%. Превышение 100% порога обычно возникает при активизации управляющей организацией работы с должниками.

Большая часть управляющих организаций своевременно оплачивает счета за полученное тепло и горячую воду. Самый высокий процент собираемости у УК «Венета» — 107,0%. Также в число лидеров вошли: «Фирма ПЖЭТ-2», «Южком-Сервис», МУП «ЖЭУ № 30», «ЖЭК «Петровское» и «ДЕЗ-2 Ленинского района». Эти компании обслуживают 443 многоквартирных дома, а их жители могут быть спокойны — ваши оплаты за услуги отопления и горячее о водоснабжения доходят до ресурсовиков в полном объеме и без задержек.

В число аутсайдеров вошли компании с процентом собираемости от 72,9% до 87,7%. Это УК «Трест», «ЕТРО», «Столица», «Проспект», «Индустриальная» и Управляющая жилищная компания «Лесной». Всего на их обслуживании находится 130 многоквартирных домов, а суммарный долг превышает 51,3 млн рублей.

Но злостными неплательщиками бывают не только крупные компании. Например, у ТСЖ «Успех» при собираемости в 92,3% долг перед энергетикам числится с декабря 2018 года по сегодняшний день и составляет более 6,9 млн рублей. Хотя в управлении товарищества всего 2 дома.

Когда не срабатывают профилактические методы по борьбе с задолженностями — уведомления и предупреждения, судебные разбирательства, энергетикам приходится идти на вынужденные меры к крайне недобросовестным компаниям. 30 сентября 2019 года Арбитражным судом Алтайского края принято заявление о признании УК «Индустриальная» банкротом.

Долги одних — плохо всем

Средства, которые ресурсоснабжающие организации (далее — РСО) получают за потребленные ресурсы, формируют материально-техническую базу производственных предприятий — ремонты оборудования и теплосетей, закупка топлива и так далее. Это то, от чего напрямую зависит качество теплоснабжения города. Поэтому очень важно вовремя оплачивать начисления.