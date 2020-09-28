Энергетики в прямом эфире ответят на вопросы о платежах за тепло и горячую воду

В 12.00 29 сентября в рамках проекта «СГК в онлайн» в своем официальном Инстаграм-аккаунте компании по ссылке пройдет прямой эфир.
На вопросы сибиряков будет отвечать Константин Бородин, руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании. Это подразделение отвечает в СГК за общение с потребителями, клиентские сервисы и сбор платежей.
Константин Бородин ответит на самые частые вопросы жителей, связанные с коммунальными платежами и клиентскими сервисами:
- о суммах в платежках
- о льготах и субсидиях
- о перерасчетах
- о приборах учета
- о прямых договорах
- о сервисах для потребителей
Присоединяйтесь к трансляции, вы сможете задать свои вопросы в комментариях во время прямого эфира.