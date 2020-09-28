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Энергетики в прямом эфире ответят на вопросы о платежах за тепло и горячую воду

29 сентября в 12.00 в официальном аккаунте Сибирской генерирующей компании пройдет прямой эфир. Представители сбытового подразделения обсудят вопросы, связанные с платежами за тепловую энергию и горячую воду: как, где, сколько, зачем платить.

В 12.00 29 сентября в рамках проекта «СГК в онлайн» в своем официальном Инстаграм-аккаунте компании по ссылке пройдет прямой эфир.

На вопросы сибиряков будет отвечать Константин Бородин, руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании. Это подразделение отвечает в СГК за общение с потребителями, клиентские сервисы и сбор платежей.

Константин Бородин ответит на самые частые вопросы жителей, связанные с коммунальными платежами и клиентскими сервисами:

  • о суммах в платежках
  • о льготах и субсидиях
  • о перерасчетах
  • о приборах учета
  • о прямых договорах
  • о сервисах для потребителей

Присоединяйтесь к трансляции, вы сможете задать свои вопросы в комментариях во время прямого эфира.

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