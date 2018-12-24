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Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником.
Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Три сотрудника удостоились почетных грамот Управления по промышленности и энергетике, еще семь — почетных грамот и благодарностей администрации города и Заринского городского собрания депутатов. 38 энергетиков получили почетные грамоты и благодарственные письма Алтай-Кокса.

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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