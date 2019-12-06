Энергоэффективно и выгодно для кошелька: плату за ЖКУ в Алтайском крае снижают за счет капремонта

По словам Юлии Завсеголовой, за 2017 и 2019 годы ремонтные работы с помощью такого механизма провели в Барнауле в 10 многоквартирных домах. Их стоимость превысила 21 млн рублей. Размер поддержки же превысил 11 млн рублей.
На 2020 год на рассмотрении находятся заявки по шести многоквартирным домам.
Непосредственно в этом году в краевой столице были проведены работы на четырех многоквартирниках на общую сумму более 11 млн рублей и общей площадью более 85 тысяч квадратных метров.
Так, в доме № 9 по улице Сухэ-Батора в рамках капитального ремонта общего имущества был установлен автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.
Также в доме отремонтировали трубы внутридомовой системы горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией, выполнили ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения.
В итоге фактическая экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов, по данным платежных документов собственников жилых помещений, в доме составила 25,18%.
Похожий механизм решения коммунальных проблем был применен в доме № 2 по улице Ядерной. Здесь установили автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления, а также отремонтировали внутридомовые инженерные системы электроснабжения.
Помимо этого в доме заменили светильники в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы. Результат налицо — фактическая экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов составила 23,1%.
Пенсионерка Любовь Бичева, в доме которой как раз был проведен энергоэффективный капремонт, прямо заявляет — положительный результат она чувствует на собственном кармане.
«Какие перемены у меня произошли по оплате электричества и ОДН? До ремонта мы за ОДН платили до 180 рублей, а сейчас намного меньше — только 70−80 рублей. И это при том, что у нас фонари горят всю ночь перед подъездом и по три камеры на каждый подъезд», — говорит горожанка.
Также, по ее словам, раньше в ее доме все мучились из-за того, что постоянно отключалось электричество — множество проводов в подъезде висело на некачественных скрутках. Теперь эта проблема решена.
Да и по теплу я стала намного меньше платить! Так что и со светом, и с теплом теперь у нас все в полном порядке. Деньги, вложенные в ремонт, полностью оправдались. Все видят этот результат в своих квитанциях", — подытожила горожанка.