Энергоэффективно и выгодно для кошелька: плату за ЖКУ в Алтайском крае снижают за счет капремонта

Провести энергоэффективный капитальный ремонт с максимальной выгодой для жильцов многоквартирных домов — это реальный механизм, который сегодня уже используется в Алтайском крае.

Эффект от такой практики уже почувствовали на себе жильцы нескольких многоквартирных домов в Барнауле. Самое важное, что ремонтные работы, которые компенсируются за счет бюджета, помогают гражданам избежать лишних трат на коммуналку.

Современное законодательство предусматривает возмещение части расходов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества с применением энергосберегающих технологий.

Говоря о том, как жильцы того или иного дома могут получить поддержку на обновление инфраструктуры, главный специалист производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Юлия Завсеголова отмечает: Постановлением правительства от 17 января 2017 года № 18 утверждены правила предоставления поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ». То есть жильцам, которые приняли решение о проведении капремонта с применением энергосберегающих технологий, предоставляется поддержка до 80% затраченных средств при условии, что работы дадут экономию энергетических ресурсов не менее 10%.

Процедура получения поддержки прозрачна. Жители дома обращаются в администрацию города. Затем их заявка на проведение энергоэффективного капремонта поступает в краевой минстрой.

Таким образом, содействие гражданам в решении их актуальной проблемы решается на двух уровнях власти — и муниципальном, и краевом.

После этого заявка направляется в «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Если она проходит защиту, то жильцам оказывается поддержка за счет государственных средств.