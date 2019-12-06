Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
76

Энергоэффективно и выгодно для кошелька: плату за ЖКУ в Алтайском крае снижают за счет капремонта

Провести энергоэффективный капитальный ремонт с максимальной выгодой для жильцов многоквартирных домов — это реальный механизм, который сегодня уже используется в Алтайском крае.

Эффект от такой практики уже почувствовали на себе жильцы нескольких многоквартирных домов в Барнауле. Самое важное, что ремонтные работы, которые компенсируются за счет бюджета, помогают гражданам избежать лишних трат на коммуналку.

Современное законодательство предусматривает возмещение части расходов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества с применением энергосберегающих технологий.

Говоря о том, как жильцы того или иного дома могут получить поддержку на обновление инфраструктуры, главный специалист производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Юлия Завсеголова отмечает: Постановлением правительства от 17 января 2017 года № 18 утверждены правила предоставления поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ». То есть жильцам, которые приняли решение о проведении капремонта с применением энергосберегающих технологий, предоставляется поддержка до 80% затраченных средств при условии, что работы дадут экономию энергетических ресурсов не менее 10%.

Процедура получения поддержки прозрачна. Жители дома обращаются в администрацию города. Затем их заявка на проведение энергоэффективного капремонта поступает в краевой минстрой.

Таким образом, содействие гражданам в решении их актуальной проблемы решается на двух уровнях власти — и муниципальном, и краевом.

После этого заявка направляется в «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Если она проходит защиту, то жильцам оказывается поддержка за счет государственных средств.

Юлия Завсеголовоа
Юлия Завсеголовоа
Фото: Минстрой Алтайского края

По словам Юлии Завсеголовой, за 2017 и 2019 годы ремонтные работы с помощью такого механизма провели в Барнауле в 10 многоквартирных домах. Их стоимость превысила 21 млн рублей. Размер поддержки же превысил 11 млн рублей.

На 2020 год на рассмотрении находятся заявки по шести многоквартирным домам.

Непосредственно в этом году в краевой столице были проведены работы на четырех многоквартирниках на общую сумму более 11 млн рублей и общей площадью более 85 тысяч квадратных метров.

Так, в доме № 9 по улице Сухэ-Батора в рамках капитального ремонта общего имущества был установлен автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.

Также в доме отремонтировали трубы внутридомовой системы горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией, выполнили ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

В итоге фактическая экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов, по данным платежных документов собственников жилых помещений, в доме составила 25,18%.

Похожий механизм решения коммунальных проблем был применен в доме № 2 по улице Ядерной. Здесь установили автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления, а также отремонтировали внутридомовые инженерные системы электроснабжения.

Помимо этого в доме заменили светильники в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы. Результат налицо — фактическая экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов составила 23,1%.

Любовь Бичева
Любовь Бичева
Фото: Минстрой Алтайского края

Пенсионерка Любовь Бичева, в доме которой как раз был проведен энергоэффективный капремонт, прямо заявляет — положительный результат она чувствует на собственном кармане.

«Какие перемены у меня произошли по оплате электричества и ОДН? До ремонта мы за ОДН платили до 180 рублей, а сейчас намного меньше — только 70−80 рублей. И это при том, что у нас фонари горят всю ночь перед подъездом и по три камеры на каждый подъезд», — говорит горожанка.

Также, по ее словам, раньше в ее доме все мучились из-за того, что постоянно отключалось электричество — множество проводов в подъезде висело на некачественных скрутках. Теперь эта проблема решена.

Да и по теплу я стала намного меньше платить! Так что и со светом, и с теплом теперь у нас все в полном порядке. Деньги, вложенные в ремонт, полностью оправдались. Все видят этот результат в своих квитанциях", — подытожила горожанка.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость