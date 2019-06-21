«ЭР-Телеком» и TP-Link договорились о поставках высокоскоростных роутеров нового поколения в России

Клиенты «Дом.ru» первыми в РФ смогут оформить предзаказ на роутеры с поддержкой новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. В дальнейшем пользователям компании станут доступны и другие совместные разработки: премиальные игровые роутеры, высокопроизводительные Wi-Fi Mesh системы, Wi-Fi-адаптеры и усилители, умные камеры и розетки, умные LED Wi-Fi-лампы.

Директор по продуктам и маркетингу на массовом рынке «ЭР-Телеком» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») Андрей Чазов и Глава представительства TP-Link в России Эрнест Ванг (Ernest Wang) договорились о существенном расширении линейки Wi-Fi-оборудования компании в розничной сети оператора.

В рамках стратегического партнерства TP-Link не только окажет эксклюзивную поддержку в разработке программного обеспечения Wi-Fi роутеров для «ЭР-Телекома», но и организует для персонала компании специальные обучающие сессии и семинары. Сотрудники оператора, прошедшие обучение, получат сертификационный статус «Wi-Fi эксперт».

Андрей Чазов,

директор по продукту и маркетингу:

Стратегическое партнерство с компанией TP-Link позволяет нам предоставлять уникальные Wi-Fi решения на рынке. Мы предлагаем клиенту оборудование, отличное от того, что сегодня можно приобрести в обычном магазине техники. Оно отвечает высоким стандартам качества «ЭР-Телеком» и обладает характеристиками, которые производители не учитывают в стандартизированных устройствах.

Эрнест Ванг,

глава представительства TP-Link в России:

Как лидер рынка домашнего сетевого оборудования, TP-Link разрабатывает и производит широкий спектр современных Wi-Fi устройств под любые задачи. Наше стратегическое сотрудничество с «ЭР-Телеком» предполагает еще больше — создание оригинальных и сделанных под заказ продуктов для абонентов Дом.ru, которым требуется максимальная производительность в сетях с поддержкой Wi-Fi 6.

В прошлом году «ЭР-Телеком» совместно с TP-Link и одним из крупнейших производителей чипсетов MediaTek первыми в России внедрили поддержку роуминга на Wi-Fi роутерах Archer C5. Это позволило собирать несколько роутеров в единую сеть и покрывать более 200 кв.м. устойчивым сигналом Wi-Fi. За успешную реализацию проекта «ЭР-Телеком» удостоился звания Innovation Service Provider -2018.

Справка

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ. Магистральная сеть АО «ЭР-Телеком Холдинг» является одной из самых протяженных в стране. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта», «Электронный город». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».TP-Link — мировой лидер среди поставщиков Wi-Fi роутеров для дома и офиса и один из крупнейших производителей сетевого оборудования для малого и среднего бизнеса. Уже 23 года компания помогает выходить в интернет миллионам людей в 170 странах и 8 лет подряд занимает первое место в мире по продажам потребительских WLAN-устройств.

Благодаря собственным центрам разработки и заводам TP-Link обеспечивает надежность и высокое качество выпускаемой продукции в самом широком ценовом диапазоне. Следуя растущему спросу на беспроводное подключение, компания продолжает развиваться, и в том числе предлагает решения для «Умного дома», а также смартфоны под брендом Neffos.

Wi-Fi 6 — шестое поколение стандарта Wi-Fi. Оно позволяет внедрить ключевые технологии 5G: множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), многопользовательский MIMO для восходящего канала связи (MU-MIMO) и кодирование 1024-QAM более высокого порядка. По сравнению с Wi-Fi 5 стандарт Wi-Fi 6 повышает пропускную способность сети и количество пользователей одновременного доступа в четыре раза.