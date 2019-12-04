ЭР-Телеком подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет о завершении первого этапа федерального проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. Оператор сдал государственному Заказчику 4 451 объект в 13 регионах РФ.

В августе 2019 года, в рамках федерального конкурса, объявленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компания была определена исполнителем на подключение к скоростному интернету социально значимых объектов (СЗО) в Архангельской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Волгоградской, Саратовской, Тюменской областях, а также Ненецком, Ямало-Ненецком АО, Пермском, Красноярском и Алтайском крае.

В вышеуказанных регионах, до конца 2021 года, Холдинг планирует подключить к сети передачи данных все социально значимые объекты, среди которых детские сады, школы, ВУЗы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру. Общее количество подключаемых объектов — 13 106, из их 2275 объектов расположены в Алтайском крае.

Первым объектом, подключенным Холдингом к федеральной сети Интернет стала рязанская «Рыбновская школа — интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». К завершению первого этапа проекта в Рязанской области региональная администрация и АО «ЭР-Телеком Холдинг» приурочили большой праздник для воспитанников, главным гостем которого стал член Сборной России по футболу, обладатель Суперкубка и четырёхкратный обладатель Кубка страны — Александр Самедов. Он провел для ребят настоящую спортивную тренировку, принял участие в товарищеском матче между воспитанниками школы, а также вручил детям памятные призы и подарки.

Владимир Романив,

директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

По завершению первого этапа проекта, мы подключили 26% от общего количество СЗО. Это очень хороший показатель. Надеемся, что следующие два этапа мы завершим с опережением графика, так как обладаем всеми возможностями и ресурсами для достижения этого показателя.

Справка

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).