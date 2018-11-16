«ЭР-Телеком» подвел итоги за 9 месяцев

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком») объявило консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 29 237 млн рублей. Чистая прибыль составила 1 837 млн рублей. Выручка B2C выросла на 16% до 19 458 млн рублей, выручка B2B увеличилась на 23% и составила 9 779 млн рублей. Число активных абонентов B2C увеличилось на 15% до 6 953,5 тыс.

Продуктовые инициативы

«Дом.ru» начал внедрять «Умные домофоны». Устройства снабжены камерой видеонаблюдения и обеспечивают ряд дополнительных возможностей. Так, подключив мобильное приложение «Умный Дом.ru», жители имеют возможность: принимать звонки с домофона на смартфон, удаленно открывать дверь в свой подъезд или во двор, видеть изображение с камеры домофона в режиме реального времени, просматривать архив видеозаписей за 7 дней. Также, при установке оборудования, компания обеспечивает открытую бесплатную зону Wi-Fi на придомовых территориях. Проект уже запущен в 8 городах, в т.ч. в Санкт-Петербурге, Перми, Иркутске, Красноярске, Воронеже, Омске, Саратове и Туле.

Во всех городах запущена новая линейка высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия. Кроме того, компания выпустила первое приложение для Smart TV. Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора. На стартовой странице приложения можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки. Выбранный контент будет доступен на разных устройствах: ТВ, смартфонах, планшетах, ПК (всего до 5 устройств).

«Дом.ru Бизнес» начал продажи онлайн-CRM-системы для эффективного управления бизнесом в режиме реального времени — amoCRM. Она создана специально для отделов продаж, содержит много уникальных и полезных инструментов, подходит для оптимизации сложных сделок и сделок, которые имеют воронки продаж. Интеграция amoCRM с ОАТС позволяет получить клиенту комплексный продукт уровня Unified Communications.

Корпоративным клиентам предложен новый сервис защиты от сетевых атак. В режиме реального времени он обеспечивает защиту от сетевых аномалий и DDoS-атак на каналы связи и информационные ресурсы — сайты, интернет-магазины, онлайн-банкинг и др.

«Дом.ru Бизнес» добавил новую возможность авторизации и идентификации пользователей в сети DOM.RU Wi-Fi. Теперь выйти в интернет с мобильных устройств в зоне действия сети можно через портал Госуслуг и социальные сети Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники. Эти способы дополнили авторизацию гостевого доступа пользователей через номер мобильного телефона, по паспорту, а также авторизацию пользователей по учетным данным абонента услуг связи «Дом.ru».

Строительство IIoT-сети федерального охвата

В сентябре «ЭР-Телеком Холдинг» завершил строительство сети Промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) в 52 городах России. IIoT-cеть представляет собой беспроводную радиосеть для цифровой трансформации производства, бизнес-объектов и городской инфраструктуры на базе технологии связи LoRaWAN. Она отличается доступной стоимостью для массового применения за счёт автономной работы датчиков до 10 лет. В городах развернута сеть базовых станций во всех районах. К концу года планируется завершение строительства сети в более чем 60 городах с населением более 300 тыс. человек.

Умное городское освещение

В июне АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Пермского края запустили первый на Урале проект «Умное городское освещение» в Перми. Проект предполагает изменение системы освещения центра города. Была произведена замена 68 классических светильников уличного освещения на светодиодные с возможностью дистанционного управления.

В октябре совместно с СПб ГУП «Ленсвет» запущен аналогичный проект «Умное городское освещение» в Санкт-Петербурге. Пилотным пространством для внедрения системы умного освещения стал проезд по улице Кораблестроителей.

Стратегическое партнерство

На ПМЭФ-2018 подписаны меморандумы с технологическими партнёрами SAP и IBM о стратегическом взаимодействии по реализации клиентских проектов цифровой трансформации предприятий.

В рамках программы «Цифровая экономика» были подписаны соглашения о намерениях с губернаторами Пензенской области, Свердловской области, Рязанской области, Пермского края, Новосибирской области, Нижегородской области и г. Санкт-Петербург в сфере реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики на территории регионов.

Андрей Кузяев,

президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»: