Еще больше 4G: Билайн не перестает увеличивать покрытие 4G в Алтайском крае

В текущем году Билайн активно работал над увеличением покрытия 4G в спальных районах, новостройках и в пригороде Барнаула, Рубцовска, Бийска. Здесь жители могут теперь даже забывать подключаться к домашнему wi-fi, потому что сигнал 4G стал достаточно сильным и стабильным, чтобы «тянуть» множество домашних запросов таких как, например, просмотр онлайн видео в большом разрешении, прослушивание музыки и, конечно, регулярный мониторинг обновлений социальных сетей.
Множество новых вышек связи появилось и на территории Алтайского края. Жители сравнительно небольших отдаленных населенных пунктов стали немного ближе к своим родным и близким, проживающим в других городах и селах: ведь созваниваться по видеосвязи, обмениваться фото и видео в мессенджерах в обновленной сети 4G не составит труда.
Анатолий Захаров, директор Алтайского отделения Билайн:
«Без преувеличения скажу, что земляки могут гордиться покрытием 4G Билайн в Алтайском крае. На сегодняшний день оно является одним из лучших. Шаг за шагом мы идем к обеспечению максимально бесшовного покрытия 4G, но уже сейчас мы готовы обеспечить абонентам полный комфорт в процессе пользования услугами».
В число территорий с обновленным покрытием связью четвертого поколения, где сигал 4G стал увереннее и надежнее, вошли:
- Железнодорожный вокзал на пл. Победы.
- Индустриальный район: ул. Власихинская, ул. Малахова, ул. Омская, ул. 42 Краснознаменной бригады, ул. Балтийская, Северный Власихинский проезд, ул. Гридасова, рынок «Янтарный» на ул. Сухэ-Батора.
- Центральный район: ул. Мамонтова, ул. Промышленная, ул. Тяптина, ул. Интернациональная, ул. Ползунова.
- Ленинский район: ул. Германа Титова, ул. Гущина, ул. Юрина.
- Октябрьский район: ул. Водопроводная, ул. Фабричная.
- А также Олимпийский м-н ул. Лазурная, Озерный м-н ул. Монтажников, м-н Осипенко ул. Красный текстильщик, поселок Солнечная поляна пер. Закатный, Павловский тракт в районе мебельного центра «Москва» в непосредственной близости с автосалонами, ТРЦ «Европа» и ТЦ «Лето», внутри ТЦ «Алтай» на пр-те Космонавтов.
Г. Новоалтайск, с. Фирсово, с. Зудилово, ЗАТО Сибирский, п. Мохнатушка, с. Боровиха, п. Бельмесево, РП Научный городок, с. Лебяжье, а также ближайший пригород Барнаула ул. Силикатная, ул. Трактовая, Павловский тракт, Правобережный тракт, Змеиногорский тракт, пр-кт Космонавтов, ул. Попова.
Ул. Нагорная, ул. Каховская, ул. Иркутская, ул. Разина, ул. Петра Мерлина, ул. Льнокомбинат, ул. Социалистическая, ул. Пугачева, ул. Спекова, ул. Советская, ул. Тургенева, ул. Каховская, пер. Смольный, Бийский р-н п. Пригородный, с. Первомайское, с. Верх-Катунское, Зональный р-н п. Сафоновка, п. Новая Чемровка, с. Сростки.
Ул. Чаплыгина, ул. Угловский тракт, Рабочий тракт, Рубцовский р-н с. Пушкино, с. Половинкино, с. Саратовка, ст. Мамонтово.
Г. Яровое, г. Славгород, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, Михайловский р-н с. Михайловское, Суетский р-н п. Добровольский, Красногорский р-н с. Красногорское, Заринский р-н ст. Голуха, Шелаболихинский р-н с. Крутишка, Мамонтовский р-н с. Мамонтово, Романовский р-н с. Закладное, Завьяловский р-н с. Завьялово, Солтонский р-н недалеко от с. Ненинка, Первомайский р-н с. Бобровка, Зональный р-н с. Соколово, Павловский р-н с. Прутской, Змеиногорский р-н с. Саввушка.