Еще больше 4G: Билайн не перестает увеличивать покрытие 4G в Алтайском крае

Каждый год на протяжении последних нескольких лет Билайн традиционно делится хорошими новостями о завершении очередного этапа расширения зоны покрытия 4G в Алтайском крае. 2021 год не стал исключением.

В текущем году Билайн активно работал над увеличением покрытия 4G в спальных районах, новостройках и в пригороде Барнаула, Рубцовска, Бийска. Здесь жители могут теперь даже забывать подключаться к домашнему wi-fi, потому что сигнал 4G стал достаточно сильным и стабильным, чтобы «тянуть» множество домашних запросов таких как, например, просмотр онлайн видео в большом разрешении, прослушивание музыки и, конечно, регулярный мониторинг обновлений социальных сетей.

Множество новых вышек связи появилось и на территории Алтайского края. Жители сравнительно небольших отдаленных населенных пунктов стали немного ближе к своим родным и близким, проживающим в других городах и селах: ведь созваниваться по видеосвязи, обмениваться фото и видео в мессенджерах в обновленной сети 4G не составит труда.

Анатолий Захаров , директор Алтайского отделения Билайн:

«Без преувеличения скажу, что земляки могут гордиться покрытием 4G Билайн в Алтайском крае. На сегодняшний день оно является одним из лучших. Шаг за шагом мы идем к обеспечению максимально бесшовного покрытия 4G, но уже сейчас мы готовы обеспечить абонентам полный комфорт в процессе пользования услугами».

В число территорий с обновленным покрытием связью четвертого поколения, где сигал 4G стал увереннее и надежнее, вошли:

1 Барнаул Железнодорожный вокзал на пл. Победы.

Индустриальный район: ул. Власихинская , ул. Малахова , ул. Омская , ул. 42 Краснознаменной бригады , ул. Балтийская , Северный Власихинский проезд , ул. Гридасова , рынок «Янтарный» на ул. Сухэ-Батора.

ул. Малахова ул. Омская ул. 42 Краснознаменной бригады ул. Балтийская Северный Власихинский проезд ул. Гридасова рынок «Янтарный» на ул. Сухэ-Батора. Центральный район: ул. Мамонтова , ул. Промышленная , ул. Тяптина , ул. Интернациональная , ул. Ползунова.

ул. Промышленная ул. Тяптина ул. Интернациональная ул. Ползунова. Ленинский район: ул. Германа Титова , ул. Гущина , ул. Юрина.

ул. Гущина ул. Юрина. Октябрьский район: ул. Водопроводная , ул. Фабричная.

ул. Фабричная. А также Олимпийский м-н ул. Лазурная , Озерный м-н ул. Монтажников , м-н Осипенко ул. Красный текстильщик , поселок Солнечная поляна пер. Закатный , Павловский тракт в районе мебельного центра «Москва» в непосредственной близости с автосалонами , ТРЦ «Европа» и ТЦ «Лето», внутри ТЦ «Алтай» на пр-те Космонавтов.

2 Пригород Барнаула Г. Новоалтайск, с. Фирсово, с. Зудилово, ЗАТО Сибирский, п. Мохнатушка, с. Боровиха, п. Бельмесево, РП Научный городок, с. Лебяжье, а также ближайший пригород Барнаула ул. Силикатная, ул. Трактовая, Павловский тракт, Правобережный тракт, Змеиногорский тракт, пр-кт Космонавтов, ул. Попова.

3 Бийск и пригород Ул. Нагорная, ул. Каховская, ул. Иркутская, ул. Разина, ул. Петра Мерлина, ул. Льнокомбинат, ул. Социалистическая, ул. Пугачева, ул. Спекова, ул. Советская, ул. Тургенева, ул. Каховская, пер. Смольный, Бийский р-н п. Пригородный, с. Первомайское, с. Верх-Катунское, Зональный р-н п. Сафоновка, п. Новая Чемровка, с. Сростки.

4 Рубцовск и пригород Ул. Чаплыгина, ул. Угловский тракт, Рабочий тракт, Рубцовский р-н с. Пушкино, с. Половинкино, с. Саратовка, ст. Мамонтово.