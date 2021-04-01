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Еще один добрый магазин откроет свои двери в Бийске

3 апреля состоится техническое открытие четвертого благотворительного магазина Charity Market!

Благотворительный магазин Charity Market.

С каждым открытым магазином у фонда «Облака» растет уверенность в том, что они в силах оказывать профессиональную помощь женщинам, которые обращаются в фонд за поддержкой. Charity Market обеспечивает финансовую стабильность фонда «Облака» уже несколько лет. Они не являются государственным фондом, и у них нет мецената, который регулярно инвестирует в их деятельность. Поэтому фонд может рассчитывать только на свои силы и доверие сторонников.

Благотворительный магазин Charity Market.

Большая часть вещей, которые вы жертвуете, передается нуждающимся семьям. И лишь 10% от всего объема, за символическую цену выставляется на продажу, чтобы хорошая и качественная вещь была доступна каждому. Вся прибыль от магазинов Charity Market идет на комплексную помощь подопечным фонда «Облака».

Юлия Панарина,
региональный директор сети благотворительных магазинов Charity Market:

— Открытие магазина в г. Бийск, это не только возможность развития нашей сети. Это возможность бесплатно получать вещи жителям Бийска и Бийского района. Благодаря открытию мощного пункта выдачи, который будет снабжать одеждой не только Бийск, Бийский район и Горный Алтай, а также пункт, который находится в Быстром Истоке, вещевая помощь сможет дойти до самых маленьких населенных пунктов, где люди также нуждаются в поддержке. Теперь жители Бийска и его окрестностей смогут купить хорошую одежду по доступной цене и помочь тем самым подопечным семьям фонда «Облака».

Благотворительный магазин Charity Market.

С 3 апреля ждем вас в еще одном добром магазине по адресу:

  • ⠀г. Бийск, ул. Васильева, 46/1, БЦ «Арбат»

Адреса магазинов Charity Market:

  • г. Барнаул, ул. Пролетарская, 56 (11:00 — 20:00)
  • г. Барнаул, ул. Лазурная, 19 (11:00 до 20:00)
  • г. Новоалтайск, ул. Октябрьская 14/1 ТЦ «Лотус» 2 этаж (11:00 — 20:00)
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