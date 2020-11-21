Если долги невозможно оплатить: помощь юриста в оформлении банкротства для граждан и предприятий

Деньги — основа социальных коммуникаций, взаимодействия любого типа. Финансовый успех имеет огромное значение для каждого человека. Он начинается с гармонии доходов и расходов. Чем больше прибыль, тем больше возможностей появляется для личностного роста, улучшения бытовых условий, самовыражения.

Но этого мало. Экономия, рациональные покупки должны выручить, ведь мало кому везёт всегда. Без стабильности финансовый успех оказывается под большим вопросом и быстро теряется. Так, например, однажды получив хорошую должность, гражданин может вдруг оказаться без работы. Только если будет быстро найдена подходящая вакансия, сопоставимая, финансовая ситуация останется благоприятной. То же касается и бизнеса. Одного удачного контракта зачастую мало для финансового успеха предприятия. Признать банкротство это всё, что остаётся, при нестабильности финансового успеха, его мимолётности.

Един закон о банкротстве для граждан и предприятий

Признать себя банкротом могут граждане и организации, если прибыль снизилась либо исчезла, а долги остались. Чтобы свести к минимуму риски, защитить интересы и не платить больше долгов, чем требуется, можно обратиться за помощью к сотрудникам антикризисного центра «2лекс» в Москве. Предоставляется комплексная юридическая зашита интересов в непростой ситуации финансовых потерь.

Процедура признания банкротства регламентируется N127-ФЗ, позволяет за 5 лет расплатиться с долгами с наименьшими потерями, выровнять положение, не терять надежды на успех, покорение вновь взятых уже однажды вершин, своего личного «Эвереста».

Право на обращение в суд гарантировано ст.7 данного закона. Согласно приведённым в ней положениям это может сделать кредитор. Гарантированно право и ст.8. В ней приведены те случаи, когда должник может начать процедуру. Основные способы стабилизации положения это реструктуризация долгов и реализация имущества.

В заявлении о признании банкротства указывается сумма долга, основания для признания финансовой несостоятельности, сведения об имуществе, прилагаются квитанции, присланные выдававшей кредит или ссуду организацией. Суд знакомится с аргументами и доказательствами, принимает решение. Некоторые сделки могут быть оспорены, признаны недействительными по заявлению должника или иного заинтересованного лица, уполномоченного защищать интересы одной из сторон представителя. Суд может признать банкротство либо отказать в этом.

Основания для признания банкротства

К основаниям для признания банкротства следует причислить ситуации, когда оплата одного долга исключает возможность оплаты другого, или оплата долга вынуждает отказаться от оплаты обязательных платежей, или присутствуют признаки неплатёжеспособности или недостаточности имущества.

После принятия судом решения информация о признании банкротства вносится в Единый федеральный реестр и публикуется. Консультация специалиста, помощь в оформлении заявления, в защите интересов в ходе судебных заседаний не будет лишней, если ситуация спорная, есть дополнительные обстоятельства. Обратившись в антикризисный центр «2лекс» в Москве, можно позаботиться о том, чтобы был решён вопрос с долговыми обязательствами, превратившимися в тяжкое бремя.