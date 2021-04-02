Если стал участником ДТП: ваши действия

Вне зависимости от стажа вождения, любой водитель может попасть в аварию. Все это дело случая: направляясь по своим делам на авто, нельзя исключать, что на пути не попадется безответственный «Шумахер». В таком случае важно знать определенный алгоритм собственных действий, ведь от таких ситуаций никто не застрахован. Нелишним будет запомнить номер телефона службы вызова эвакуаторов с круглосуточным графиком , чтобы подстраховать себя или сторонних участников ДТП в критичной ситуации. Ждать долго не придется, ведь время подачи эвакуатора начинается от 25 минут , служба работает оперативно. В определенных случаях понадобится вызов мотоэвакуатора , если участником ДТП стал водитель мототехники.

Что делать , если попал?

В первую очередь, став участником происшествия, вы должны включить габаритные огни и организовать дорожные знаки, которые будут оповещать о ДТП. Скорая помощь обязательно вызывается в тех случаях, когда есть пострадавшие. Медикам оставьте свои анкетные данные и сразу же возвращайтесь на место произошедших событий.

В ситуации, если решите самостоятельно оказать помощь потерпевшему, не забывайте о фиксации собственного автомобиля на месте происшествия, следах тормозного пути, других вещах, которые свидетельствуют о ДТП.

Не забывайте про нужных в такой ситуации очевидцев. Не заставляйте их ждать приезда сотрудников соответствующих органов, просто попросите оставить личные контакты, чтобы в дальнейшем с ними можно было связаться.

Для личной страховки рекомендуется любые разговоры, диалоги, будь то сотрудники органов, участники или же очевидцы, фиксировать на какие-либо электронные носители. Особенно в современном обществе актуален видиорегистратор, но в случае отсутствия его может заменить телефон.

Важен момент фиксации самого происшествия на видеокамеру. Необходимость заключается в том, чтобы снять все до мелочей, так как в дальнейшем это может помочь избежать лишних хлопот. Несмотря на то, что сотрудники дорожно-патрульной службы обязаны регистрировать такие вещи, как состояние участка дороги, на котором произошло ДТП, расстановку машин, тормозной путь, знаки регулировки, вам не помешает подстраховаться личной информацией.

Также следите за правильностью заполнения официальных бумаг при оформлении дорожно-транспортного происшествия. В случае несогласия не стесняйтесь высказывать свое мнение, так как это будет препятствовать недобросовестному поведению сотрудников.

Обратите внимание, что в случае, когда вам предлагают по завершению «бумажной» части проследовать в подразделение для продолжения разбирательств, вы имеете право отказаться и прибыть туда на протяжении последующих 2−3 дней. Можно оформить все на месте без участия посторонних лиц. Главное, суметь правильно составить картину происшествия, чтобы в дальнейшем не возникло вопросов при оформлении страховки.