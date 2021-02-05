Есть ли предел? В правительстве Алтайского края прокомментировали самый фееричный пример роста тарифов

1 Действительно ли тариф в райцентре Ребриха так сильно увеличился с 1 января?

Да, в Ребрихе тариф на тепловую энергию, установленный для местной коммунальной компании «АПС-Исток», действительно увеличился с 1 января. И действительно на 50,3%. Хотя с 1 января рост платы граждан по закону не допускается.

Решение новых тарифах за № 559 приняло управление по тарифам 29 декабря 2020 года, рассказал Олег Колосков. По его словам, из-за высокого тарифа (3847,04 рублей) в Ребрихе на сегодня самый дорогой набор коммунальных услуг в Алтайском крае.

Кстати, самый дешевый — в Заринске.