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Есть ли предел? В правительстве Алтайского края прокомментировали самый фееричный пример роста тарифов

В январе жителей одного из райцентров Алтая потряс неожиданно высокий рост тарифов — сразу на 50%: речь о Ребрихе. Между тем, замначальника управления по тарифам Олег Колосков заверил: с 1 января плата за коммунальные услуги повышаться не может. Этот внешне противоречивый сюжет он распутал на пресс-конференции. Кроме того, он объяснил и другие аспекты коммунальной экономики, важные уже не только для ребрихинцев: есть ли у роста тарифов предел и как их устанавливают.

Отопление. Тепло.
Отопление. Тепло.
Pixabay.com
1 Действительно ли тариф в райцентре Ребриха так сильно увеличился с 1 января?

Да, в Ребрихе тариф на тепловую энергию, установленный для местной коммунальной компании «АПС-Исток», действительно увеличился с 1 января. И действительно на 50,3%. Хотя с 1 января рост платы граждан по закону не допускается.

Решение новых тарифах за № 559 приняло управление по тарифам 29 декабря 2020 года, рассказал Олег Колосков. По его словам, из-за высокого тарифа (3847,04 рублей) в Ребрихе на сегодня самый дорогой набор коммунальных услуг в Алтайском крае.

Кстати, самый дешевый — в Заринске.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Наталья Вороненская
2 Почему это было сделано?

В решении за № 559 рост тарифа для фирмы «АПС-Исток» предусмотрен с 1 июля 2020 года. Олег Колосков объяснил: с этим предприятие заключено концессионное соглашение, которое начало действовать в 2020 году.

«Поэтому тариф надо было утвердить с 2020 года. Иначе краевая власть не исполнила бы свои обязательства по концессионному соглашению», — сказал он.

Однако этот повышенный тариф стал применяться только с 1 января 2021-го. «В декабре организация не успела этот тариф применить», — объяснил Колосков. Поэтому людям рассчитали платеж по старому тарифу, который эта организация применяла раньше (2559 рублей).

Управление по тарифам.
Управление по тарифам.
Altapress.ru
3 Много лет с 1 января не увеличивали тарифы. Разве законодательство изменилось?

Нет, законодательство не изменилось. Рост платы за коммунальные услуги с 1 января не допускается вообще, сказал Олег Колосков.

Поэтому жители Ребрихи, которых коснулся рост тарифа, получат компенсации из бюджета. С учетом этих выплат роста платы не будет (при сравнимом объеме потребления).

«Вся разница между старым тарифом и новым подлежит компенсации. То есть до 1 июля 2021 года полностью компенсируется вся разница до уровня тарифа, который действовал в декабре», — сказал также чиновник.

По его словам, положение о выплатах в районе принято, средства в муниципальный бюджет заложены для того, чтобы по факту, с учетом компенсаций, у жителей плата за коммунальные услуги не повысилась — в первом полугодии.

Деньги и отопление.
Деньги и отопление.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA
4 А людям вообще-то объясняют, что им часть денег вернут?

Колосков сообщил, что специалисты управления сейчас мониторят, как администрация информирует о об этом.

«Было принято решение вместе с квитанциями разносить инструкцию, как это будет производиться. Планируется оформление компенсации непосредственно на месте, где будет взиматься плата ресурсоснабжающей организацией», — сказал он.

Разъяснительная работа администрации района.
Разъяснительная работа администрации района.
Скан сайта администрации Ребрихинского района.
5 Есть ли предел росту тарифов? Или коммунальщику могут установить любой тариф, какой он попросит?

Никаких предельных индексов роста тарифов не существует, сказал Олег Колосков. Ограничиваются не тарифы, а рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги.

Предельные индексы роста платы для каждого муниципалитета края утверждаются указом губернатора. В частности, на 2021 год они утверждены указом № 208 от 2020 года.

По словам Колоскова, тариф устанавливается всегда на экономически обоснованном уровне, рост тарифов «ограничен только их экономической обоснованностью». Что это означает?

«Мы исследуем, какие расходы необходимо нести организации, и какие из этих расходов организация обосновала документально. Мы рассматриваем предложения организаций, исключаем все необоснованные расходы и утверждаем тариф», — сказал Колосков.

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