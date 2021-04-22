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Есть радость и без градуса. Как безалкогольное пиво «Вобла» покоряет барнаульских ценителей

Любимую «Воблу» можно брать с собой в дорогу, на природу и даже на деловую встречу. При этом, безалкогольное пиво, сваренное Барнаульским пивоваренным заводом по уникальной рецептуре ничем не уступает обычному — ни вкусом, ни качеством, ни пенностью. А главное, оно оставляет море отличных эмоций, но без неприятных последствий.

Ценители настоящего, вкусного пива все больше тянутся к фирменным напиткам БПЗ «Вобла».

Если вы решили отказаться от «градуса», это не значит, что придется забыть про пиво или искать суррогатный аналог. Прекрасной альтернативой выступает безалкогольное «Вобла».

Оно отличается мягким хлебным вкусом, легко пьется и оставляет массу приятных воспоминаний от прекрасно проведенного с ним времени.

Как «Вобле» это удается?

Секрет прост. Натуральное безалкогольное пиво варится по специальной технологии, при которой вкус качественного продукта остается, а вот градус не повышается.

Еще одно преимущество — разнообразие форм выпуска. Выбирая любимый безалкогольный сорт, можно подобрать и удобный формат: алюминиевую банку, стеклянную бутылку и на розлив.

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