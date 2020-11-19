Ethereum 2.0: нужен ли переход на PoS и как это поможет майнерам?

Сеть Ethereum должна обновиться до следующей версии Ethereum 2.0 . Об этом говорит динамика стоимости криптовалют и не только. Перемены явно нужны. Ставку её создатель Джастин Дрэйк сделал на внедрение нового протокола PoS вместо используемого PoW, и уже составлен план действий.

Предпосылки перемен

Численность криптосообщества растёт. С одной стороны это хорошо, а с другой проблема для создателей виртуального пространства криптомира. Так в конце 2017 из-за высокой активности участников блокчейн-игры «Криптокотики» возникла перегрузка сети, наблюдались сложности с некоторыми операциями. Обновление системы до второй версии уже началось в этот момент. Возможно, с этим были связаны сложности. Как бы то ни было, они не могут стать помехой, отменить обновление.

Обновление криптосети

План обновления следующий:

Метрополис ( Metropolis) — внедрение базовых программных и технических инноваций. Каспер ( Casper) — интеграция протокола PoS. Шардинг ( Sharding) — будет начато использование шардинговой базы данных.

Первый этап уже практически завершён, точнее, базовые изменения заложены. Но оптимизация может вызвать негативные побочные эффекты в дальнейшем. Само обновление сети до Ethereum 2.0 было вызвано естественным ростом криптосообщества. Действовать разработчикам пришлось в срочном порядке, без предварительного просчёта и тестирования. Коррективы в работу Ethereum 2.0 будут вноситься по мере необходимости.

Как изменится майнинг

Майнерам следует сохранять спокойствие и бдительность. Любые сбои в работе системы будут устраняться, но в экстремальной ситуации придётся доверять интуиции. Инструкции и правила разработчики не создавали, так как не могли предугадать, какими могут быть негативные эффекты. Пользователям предстоит самостоятельно справляться с трудностями и делиться успехами, неудачами, опытом с другими участниками сообщества.

Второй этап, внедрение протокола, уже стартовал. Предвестником перемен стал гибридный вариант PoW+PoS Casper FFG. Проводить проверку валидности получили возможность блоки, баланс которых не менее 1000 ETH. Майнеры с блоками меньшими, чем устанавливаемые лимиты, не смогут самостоятельно проводить валидизацию. Альтернатива простою объединение в пулы. В ближайшем будущем предполагается смягчение требований, снижение минимального лимита до 32 ETH. Наибольшую прибыль майнерам будет приносить комиссия по транзакциям. А после внедрения шардинговой базы данных их скорость, пропускная способность сети возрастёт и это сделает майнинг ещё более прибыльным.