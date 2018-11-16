Ученые нашли причину пристрастия людей к черному кофе

Люди пристрастились к кофе из-за мутации генов. К этому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета в Чикаго, пишет Lenta.ru.

С точки зрения эволюции, любовь к кофе противоестественна, так как все млекопитающие считают горький вкус предупреждающим о том, что в данном продукте находятся опасные для жизни вещества.

Исследование проводилось в Великобритании. Эксперты геномного консорциума UK Biobank вначале опросили жителей страны, в каких количествах те употребляют чай, кофе и алкоголь. Самыми большими поклонниками кофе оказались респонденты, в чьем геноме присутствовали мутации генов, отвечающие за высокую чувствительность к кофеину.

Кроме того, такие люди меньше любили чай и алкоголь, чем остальные участники эксперимента.