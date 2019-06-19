«Это ничего не изменит». Барнаульцы высказались на тему продления продажи алкоголя до 23 часов

На территории Алтайского края разрешено продавать алкоголь до 21:00. Депутаты АКЗС рассматривают вопрос о продлении этого срока до 23:00, как требует федеральное законодательство. Так, предприниматели считают, что дополнительные часы помогут сократить число «псевдобаров» и увеличить поступление налогов в бюджет. Мы поинтересовались у жителей Барнаула: «Стоит ли продлевать время продажи алкоголя?».

Наталья , 44 года:

Ограничивать продажу, конечно, нужно. Ни к чему хорошему легальный алкоголь в ночное время не приведет. Количество пьяных драк и других преступлений от этого только увеличится.

Анастасия , 24 года:

Ограничивать нужно, но и завершать продажу в 21:00 — рано. Продлить надо хотя бы еще на час-два. Иногда в компании может закончиться алкоголь, и эти пару часов сыграют большую роль. Думаю, можно ограничить продажу крепкого алкоголя до 21:00, а слабого до 23:00.

Маргарита , 23 года:

Изменение времени продажи алкоголя не имеет смысла. Просто потому, что те, кто захотят выпить, пойдут в многочисленные бары, клубы и купят алкоголь там, независимо от времени суток.

Виктор , 48 лет:

Я за продление времени продажи алкоголя. Мой рабочий день заканчивается в 22:00, поэтому на праздники закупаюсь уже ближе к закрытию продуктового магазина. Вот и возникает проблема с покупкой алкоголя, который прекращают продавать, еще пока я работаю.

Татьяна , 45 лет:

Я считаю, что надо торговать без ограничения времени. Тот, кто хочет купить выпить, может и сейчас сделать это в любое время.

Антон , 32 года:

Я сам не пью, поэтому на мне ограничение времени никак не отражается. Если подумать, наверное, и сейчас все хорошо. По крайней мере, не хотелось бы наблюдать людей «навеселе» возле так называемых баров всю ночь.

Павел , 38 лет: