«Это ничего не изменит». Барнаульцы высказались на тему продления продажи алкоголя до 23 часов

Наталья, 44 года:
Ограничивать продажу, конечно, нужно. Ни к чему хорошему легальный алкоголь в ночное время не приведет. Количество пьяных драк и других преступлений от этого только увеличится.
Анастасия, 24 года:
Ограничивать нужно, но и завершать продажу в 21:00 — рано. Продлить надо хотя бы еще на час-два. Иногда в компании может закончиться алкоголь, и эти пару часов сыграют большую роль. Думаю, можно ограничить продажу крепкого алкоголя до 21:00, а слабого до 23:00.
Маргарита, 23 года:
Изменение времени продажи алкоголя не имеет смысла. Просто потому, что те, кто захотят выпить, пойдут в многочисленные бары, клубы и купят алкоголь там, независимо от времени суток.
Виктор, 48 лет:
Я за продление времени продажи алкоголя. Мой рабочий день заканчивается в 22:00, поэтому на праздники закупаюсь уже ближе к закрытию продуктового магазина. Вот и возникает проблема с покупкой алкоголя, который прекращают продавать, еще пока я работаю.
Татьяна, 45 лет:
Я считаю, что надо торговать без ограничения времени. Тот, кто хочет купить выпить, может и сейчас сделать это в любое время.
Антон, 32 года:
Я сам не пью, поэтому на мне ограничение времени никак не отражается. Если подумать, наверное, и сейчас все хорошо. По крайней мере, не хотелось бы наблюдать людей «навеселе» возле так называемых баров всю ночь.
Павел, 38 лет:
Если время официальной продажи продлят, то мне кажется, ничего не изменится в нелегальной торговле. Бары, пивные магазины не начнут быстро закрывать.