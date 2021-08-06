Открытый бассейн Pool Side открылся меньше месяца назад, но уже приобрел популярность. Во многом, успех обеспечил новый взгляд на то, каким должен быть бассейн сегодня. Разбираемся, в чем заключается уникальный подход компании, и чем, собственно, современный бассейн отличается от «традиционного». На вопросы Altapress.ru ответила Дарья Бондарева, со-основатель Pool Side.

О рождении идеи

— Дарья , расскажите , как пришла идея создать собственный бассейн? Почему вы решили заняться именно этим направлением?

Дарья Бондарева Pool Side

— Скажу честно, эта идея пришла не сразу — сначала мы с моим другом, а теперь уже партнером по бизнесу, хотели открыть итальянский ресторан. Это было его предложение, которое мне очень понравилось. Мы сразу же бросили все силы на поиски помещения, в срочном порядке разработали концепцию и, казалось, были на полшага от нашей мечты, но, к сожалению, не смогли договориться по условиям аренды с хозяином помещения.

Конечно, это был удар для нас — мы имели огромные планы на будущий ресторан, по-настоящему загорелись идеей. Когда разъехались по домам, в час ночи мой партнер позвонил мне и предложил открыть бассейн. Честно говоря, я была в некотором замешательстве, но задумка показалась мне заманчивой, тем более он уже обладал небольшим опытом в этой сфере.

Сегодня в нашей команде — три партнера, но публично презентовать проект мужчины доверили мне.

— Я правильно понимаю , это ваш первый опыт в бизнесе?

— Для нашей команды да, но каждый из нас троих уже обладает опытом в различных сферах: строительство, торговля, общественное питание.

«Это оазис среди каменных джунглей». открытый бассейн Pool Side

Почему Pool Side — это не просто бассейн

— Давайте , собственно , поговорим о бассейне. На вашем сайте сказано , что он довольно внушительных размеров…

— Если быть точной, на территории нашего пляжного комплекса расположены два бассейна: взрослый, площадь которого 450 кв.м. и детский. Каждый из них с подогревом. Глубина взрослого 1,4 м, а детский для совсем маленьких посетителей глубиной всего 40 см.

Кстати, у нас очень много шезлонгов и пляжных зонтов, чтобы каждый наш посетитель мог укрыться от яркого солнца и отдохнуть.

— Казалось бы , в городе не так уж и мало бассейнов , не было опасений , что в первое время будет тяжело выдержать конкуренцию? Чем вы решили заинтересовать клиента?

— Страхов и опасений было предостаточно, но несмотря на то, что мы открылись совсем недавно, могу смело сказать — нам уже удалось создать достойную конкуренцию имеющимся бассейнам. И тому есть вполне логичное объяснение — причем не одно:

Pool Side находится в шаговой доступности для жителей спальных районов

Круглосуточный подогрев воды в бассейнах

Наличие различных зон отдыха ( газон для тех , кто любит понежиться на солнце , песок и волейбольная площадка для любителей пляжного отдыха)

газон для тех кто любит понежиться на солнце песок и волейбольная площадка для любителей пляжного отдыха) Детская игровая зона с аниматорами

Профессиональные спасатели

Летний бар с безалкогольными коктейлями и лимонадами собственного производства.

Кстати, для отдыха большими компаниями у нас предусмотрена vip-зон, а еще в ближайшее время мы откроем собственную кальянную.

Как Pool Side заботится о здоровье клиентов

— Думаю , очень важно , чтобы современный бассейн был безопасен для здоровья клиентов. Расскажите , как вы решили эту задачу?

— Наш бассейн оснащен уникальным оборудованием, которое фильтрует воду на протяжении всего дня, а для поддержания температуры происходит подмес горячей воды. Это уже успели оценить наши гости — купаться у нас можно в любую погоду, вплоть до закрытия бассейна.

Кстати, время работы у нас более продолжительное, чем у конкурентов: работать мы начинаем в десять утра, а закрываем свои двери только в десять вечера.

— Почему вы решили открыть бассейн именно в этой части города?

— Район — один из самых густонаселенных в городе. К тому же, застройка жилых комплексов продолжается и спрос на развлекательные услуги здесь растет, мы, в свою очередь, постарались создать уютный уголок в центре каменных джунглей для отдыха всей семьей.

— Кстати , о семейном отдыхе. Расскажите , какие условия созданы у вас для самых маленьких посетителей. Вы уже упомянули детскую зону и детский бассейн…

— Да, у нас есть отдельный детский бассейн, где каждый день работает аниматор. За безопасностью юных посетителей наблюдают спасатели. Несколько раз в неделю на территории пляжного комплекса работает дополнительная анимация, в этом нам помогает наш партнер Фредди Шоу.

«Это оазис среди каменных джунглей». открытый бассейн Pool Side

Что в ближайших планах у Pool Side

— Будут ли проводиться тренировки , спортивные занятия в бассейне?

— Думаю, что да. К нам уже обратились некоторые спортивные клубы для того, чтобы совместно организовать спортивную анимацию.

— Бассейн будет работать только в летнее время года?

— Мы планируем работать круглогодично, но в каком формате — пока не решили. Как раз сейчас мы находимся в стадии бурного обсуждения, что интересного, полезного и уникального мы можем предложить городу и реализовать на данной территории.

— Планируете ли в будущем проводить какие-либо мероприятия в Pool. Side? Вечеринки , фестивали и проч.

— Мы уже провели фестиваль лета с насыщенной развлекательной программой, который пользовался невероятной популярностью. В настоящее время ведем переговоры с крупными сообществами города о возможности проведения мероприятий на территории нашего пляжного комплекса. Мы обязательно удивим жителей нашего города!

«Это оазис среди каменных джунглей». открытый бассейн Pool Side

Хочу прийти в Pool Side, сколько стоит?

— Давайте поговорим о ценовых предложениях Pool Side: можно ли взять у вас абонемент или возможны только разовые посещения?

— Посещение на день для взрослого стоит 500 рублей, для детей от 3 до 14 лет — 250 рублей. У нас есть специальное предложение для посетителей в вечернее время — всего 300 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка. Мы считаем, что очень важно предоставить возможность нашим клиентам хорошо отдохнуть и восстановиться после рабочего дня.

А еще мы разыгрываем карты на бесплатное посещение в течение суток и на весь летний сезон.

«Это оазис среди каменных джунглей». открытый бассейн Pool Side

«Pool Side — это оазис среди каменных джунглей»

— Дарья , напоследок задам вам немного наивный вопрос , а что из себя представляет «идеальный бассейн», с вашей точки зрения? Pool Side — это все-таки больше про яркий образ , про мечту?

— Думаю, идеальный — слишком громкое слово, но в Pool Side мы постарались воплотить образ наиболее комфортный территории отдыха, которая бы стала местом притяжения семей.

Мы постарались создать такое место, где каждому будет уютно: как ребенку, который не может усидеть на месте, так и родителям, которые хотят отдохнуть от суеты будних дней. Pool Side — это оазис среди каменных джунглей, где можно хорошо провести время, насладиться купанием в теплой воде, попробовать летние напитки и горячие блюда.

Кстати, следующим летом мы планируем расширить количество зеленых зон на территории комплекса, ввести в эксплуатацию полноценный летний ресторан и увеличить детскую игровую зону.

«Это оазис среди каменных джунглей». открытый бассейн Pool Side

Адрес: ул. Жасминная 3, Барнаул

Режим работы: с 10.00 до 22.00 (без перерывов и выходных)

Телефон: +7−923−161−35−39

Инстаграм: @pool.side.pool