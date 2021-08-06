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«Это оазис среди каменных джунглей». В Барнауле открылся по-настоящему современный бассейн — рассказываем, чем он отличается от привычного нам

Открытый бассейн Pool Side открылся меньше месяца назад, но уже приобрел популярность. Во многом, успех обеспечил новый взгляд на то, каким должен быть бассейн сегодня. Разбираемся, в чем заключается уникальный подход компании, и чем, собственно, современный бассейн отличается от «традиционного». На вопросы Altapress.ru ответила Дарья Бондарева, со-основатель Pool Side.

“Это оазис среди каменных джунглей”.
“Это оазис среди каменных джунглей”.
открытый бассейн Pool Side

О рождении идеи

— Дарья, расскажите, как пришла идея создать собственный бассейн? Почему вы решили заняться именно этим направлением?

Дарья Бондарева
Дарья Бондарева
Pool Side

— Скажу честно, эта идея пришла не сразу — сначала мы с моим другом, а теперь уже партнером по бизнесу, хотели открыть итальянский ресторан. Это было его предложение, которое мне очень понравилось. Мы сразу же бросили все силы на поиски помещения, в срочном порядке разработали концепцию и, казалось, были на полшага от нашей мечты, но, к сожалению, не смогли договориться по условиям аренды с хозяином помещения.

Конечно, это был удар для нас — мы имели огромные планы на будущий ресторан, по-настоящему загорелись идеей. Когда разъехались по домам, в час ночи мой партнер позвонил мне и предложил открыть бассейн. Честно говоря, я была в некотором замешательстве, но задумка показалась мне заманчивой, тем более он уже обладал небольшим опытом в этой сфере.

Сегодня в нашей команде — три партнера, но публично презентовать проект мужчины доверили мне.

— Я правильно понимаю, это ваш первый опыт в бизнесе?

— Для нашей команды да, но каждый из нас троих уже обладает опытом в различных сферах: строительство, торговля, общественное питание.

“Это оазис среди каменных джунглей”.
«Это оазис среди каменных джунглей».
открытый бассейн Pool Side

Почему Pool Side — это не просто бассейн

— Давайте, собственно, поговорим о бассейне. На вашем сайте сказано, что он довольно внушительных размеров…

— Если быть точной, на территории нашего пляжного комплекса расположены два бассейна: взрослый, площадь которого 450 кв.м. и детский. Каждый из них с подогревом. Глубина взрослого 1,4 м, а детский для совсем маленьких посетителей глубиной всего 40 см.

Кстати, у нас очень много шезлонгов и пляжных зонтов, чтобы каждый наш посетитель мог укрыться от яркого солнца и отдохнуть.

— Казалось бы, в городе не так уж и мало бассейнов, не было опасений, что в первое время будет тяжело выдержать конкуренцию? Чем вы решили заинтересовать клиента?

— Страхов и опасений было предостаточно, но несмотря на то, что мы открылись совсем недавно, могу смело сказать — нам уже удалось создать достойную конкуренцию имеющимся бассейнам. И тому есть вполне логичное объяснение — причем не одно:

  • Pool Side находится в шаговой доступности для жителей спальных районов
  • Круглосуточный подогрев воды в бассейнах
  • Наличие различных зон отдыха (газон для тех, кто любит понежиться на солнце, песок и волейбольная площадка для любителей пляжного отдыха)
  • Детская игровая зона с аниматорами
  • Профессиональные спасатели
  • Летний бар с безалкогольными коктейлями и лимонадами собственного производства.

Кстати, для отдыха большими компаниями у нас предусмотрена vip-зон, а еще в ближайшее время мы откроем собственную кальянную.

Как Pool Side заботится о здоровье клиентов

— Думаю, очень важно, чтобы современный бассейн был безопасен для здоровья клиентов. Расскажите, как вы решили эту задачу?

— Наш бассейн оснащен уникальным оборудованием, которое фильтрует воду на протяжении всего дня, а для поддержания температуры происходит подмес горячей воды. Это уже успели оценить наши гости — купаться у нас можно в любую погоду, вплоть до закрытия бассейна.

Кстати, время работы у нас более продолжительное, чем у конкурентов: работать мы начинаем в десять утра, а закрываем свои двери только в десять вечера.

— Почему вы решили открыть бассейн именно в этой части города?

— Район — один из самых густонаселенных в городе. К тому же, застройка жилых комплексов продолжается и спрос на развлекательные услуги здесь растет, мы, в свою очередь, постарались создать уютный уголок в центре каменных джунглей для отдыха всей семьей.

— Кстати, о семейном отдыхе. Расскажите, какие условия созданы у вас для самых маленьких посетителей. Вы уже упомянули детскую зону и детский бассейн…

— Да, у нас есть отдельный детский бассейн, где каждый день работает аниматор. За безопасностью юных посетителей наблюдают спасатели. Несколько раз в неделю на территории пляжного комплекса работает дополнительная анимация, в этом нам помогает наш партнер Фредди Шоу.

“Это оазис среди каменных джунглей”.
«Это оазис среди каменных джунглей».
открытый бассейн Pool Side

Что в ближайших планах у Pool Side

— Будут ли проводиться тренировки, спортивные занятия в бассейне?

— Думаю, что да. К нам уже обратились некоторые спортивные клубы для того, чтобы совместно организовать спортивную анимацию.

— Бассейн будет работать только в летнее время года?

— Мы планируем работать круглогодично, но в каком формате — пока не решили. Как раз сейчас мы находимся в стадии бурного обсуждения, что интересного, полезного и уникального мы можем предложить городу и реализовать на данной территории.

— Планируете ли в будущем проводить какие-либо мероприятия в Pool. Side? Вечеринки, фестивали и проч.

— Мы уже провели фестиваль лета с насыщенной развлекательной программой, который пользовался невероятной популярностью. В настоящее время ведем переговоры с крупными сообществами города о возможности проведения мероприятий на территории нашего пляжного комплекса. Мы обязательно удивим жителей нашего города!

“Это оазис среди каменных джунглей”.
«Это оазис среди каменных джунглей».
открытый бассейн Pool Side

Хочу прийти в Pool Side, сколько стоит?

— Давайте поговорим о ценовых предложениях Pool Side: можно ли взять у вас абонемент или возможны только разовые посещения?

— Посещение на день для взрослого стоит 500 рублей, для детей от 3 до 14 лет — 250 рублей. У нас есть специальное предложение для посетителей в вечернее время — всего 300 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка. Мы считаем, что очень важно предоставить возможность нашим клиентам хорошо отдохнуть и восстановиться после рабочего дня.

А еще мы разыгрываем карты на бесплатное посещение в течение суток и на весь летний сезон.

“Это оазис среди каменных джунглей”.
«Это оазис среди каменных джунглей».
открытый бассейн Pool Side

«Pool Side — это оазис среди каменных джунглей»

— Дарья, напоследок задам вам немного наивный вопрос, а что из себя представляет «идеальный бассейн», с вашей точки зрения? Pool Side — это все-таки больше про яркий образ, про мечту?

— Думаю, идеальный — слишком громкое слово, но в Pool Side мы постарались воплотить образ наиболее комфортный территории отдыха, которая бы стала местом притяжения семей.

Мы постарались создать такое место, где каждому будет уютно: как ребенку, который не может усидеть на месте, так и родителям, которые хотят отдохнуть от суеты будних дней. Pool Side — это оазис среди каменных джунглей, где можно хорошо провести время, насладиться купанием в теплой воде, попробовать летние напитки и горячие блюда.

Кстати, следующим летом мы планируем расширить количество зеленых зон на территории комплекса, ввести в эксплуатацию полноценный летний ресторан и увеличить детскую игровую зону.

“Это оазис среди каменных джунглей”.
«Это оазис среди каменных джунглей».
открытый бассейн Pool Side

Открытый бассейн Pool Side

Адрес: ул. Жасминная 3, Барнаул

Режим работы: с 10.00 до 22.00 (без перерывов и выходных)

Телефон: +7−923−161−35−39

Инстаграм: @pool.side.pool

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