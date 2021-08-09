Эвакуация железного коня или как выбрать службу

Ни один водитель не застрахован от внезапной поломки или, того хуже, аварии на дороге. И если автомобиль отказывается ехать самостоятельно, многие прибегают к помощи знакомых, чтобы оттянуть авто на тросе. Этот вариант привычен для русского человека, но не всегда оправдан и точно не подойдет при существенных повреждениях и заблокированных узлах. Также он опасен для других участников дорожного движения и может даже стать причиной ДТП. Вот почему так важно в аварийной ситуации обращаться за компетентной помощью. Особенно, если авария произошла не на трассе, а на оживленной улице мегаполиса.

В современном мире эвакуаторы в Москве представлены обширным парком спецтехники для любого решения проблем на дороге. Преимущества профессиональной эвакуации очевидны. К плюсам сотрудничества с профессионалами относится следующее:

безопасная перевозка транспортного средства , вне зависимости от типа повреждения и поломки;

вне зависимости от типа повреждения и поломки; быстрая скорость подачи эвакуатора на место происшествия;

широкий спектр решения проблем — от извлечения из водоемов , кюветов до доставки на СТО;

кюветов до доставки на СТО; круглосуточная доступность службы , работа без выходных.

Очень важно, чтобы сотрудники спецслужбы эвакуации внимательно отнеслись к подбору техники, составлению маршрута. Так, например, заказав недорого эвакуатор манипулятор, клиент должен получить гарантию того, что в процессе принудительной перевозки, погрузо-разгрузочных работ его автомобилю не нанесут дополнительных повреждений.

Использование эвакуаторов для перевозок автотранспорта

После того, как диспетчер получит запрос от клиента, начнется подбор нужного эвакуатора. При этом учитывается вес поврежденного автомобиля. Также необходимо назвать модель и марку, причину, по которой потребовалась помощь в эвакуации.

В автопарке серьезной компании, как правило, в наличии специализированная техника для эвакуации легковых авто, автобусов, внедорожников, грузовиков, минивенов, тракторов, ГАЗелей и других типов машин. Но наибольшей восстребованностью пользуются эвакуаторы с аппарелями или ломанной, прямой платформой.

Погружают автомобиль на платформу манипулятором либо затягивают лебедкой. Первый способ актуален для случаев, когда повреждена колесная база либо колеса заблокированы. Манипуляторы также задействуют при погрузке спорткаров с низким клиренсом, дорогостоящих автомобилей и в иных случая.

Экономить на профессиональной эвакуации автомобиля не стоит. Это может повлечь за собой дополнительные проблемы и связанные с ними расходы.