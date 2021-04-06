Европлан дарит клиентам до 500 литров топлива и предлагает топливную карту. АО «ЛК «Европлан»

Акция распространяется на легковой или грузовой транспорт, самоходную либо спецтехнику, автобусы и прицепы. Номинал топливной карты зависит от срока лизинга:

от 35 до 46 месяцев — 15 000 рублей

от 47 до 58 месяцев — 20 000 рублей

от 59 месяцев — 25 000 рублей.

Срок действия карты не ограничен. Список АЗС, участвующих в акции (более чем 5000 по всей стране), находится в личном кабинете клиента «Мой Европлан». Топливную карту Европлана клиенты получают на выдаче автомобиля и могут сразу отправиться на заправку. Использовав акционные средства, клиенты могут продолжать заправляться по топливной карте: за счет беспроцентного овердрафта на месяц или за собственные средства. Экономия на заправке составит до 28% за счет возмещения НДС и скидок от АЗС. Обслуживание карты совершенно бесплатно. Европлан не взимает никаких комиссий в зависимости от пролива и оборота.

Первичные документы, подтверждающие расходы на топливо, клиент получает вместе с документами по договору лизинга. Управлять своими расходами на топливо можно дистанционно из личного кабинета клиента «Мой Европлан»: просмотреть информацию по наличию АЗС на маршруте следования водителя; отслеживать операции по карте в режиме реального времени и получать актуальную информацию о балансе топливного счета; установить лимиты по картам в зависимости от типа топлива, количества литров, суммы заправок, бренда АЗС; блокировать/разблокировать топливные карты; создавать отчеты о заправках и выгружать его в Excel.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®