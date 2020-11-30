«Европлан» дарит 300 литров топлива за привлечение новых клиентов

Клиент должен передать контакт своего заинтересованного в сотрудничестве с компанией партнера своему персональному менеджеру. Если партнер оформит в «Европлане» автомобиль в лизинг,
то компания и ему,
и рекомендателю предоставит топливные карты на 15 000 рублей. Эта сумма эквивалентна покупке 300 литров топлива.
По условиям акции у клиента должен быть хотя бы один действующий или завершенный договор лизинга, у партнера — ни одного заключенного договора с «Европланом».
После использования подарочных 15 000 рублей, клиент также может воспользоваться выгодной топливной программой от «Европлана». На топливе можно сэкономить до 20% за счет возмещения НДС. Топливо оплачивается без комиссий, действуют скидки по всей России.
Условия действительны на 27.11.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®