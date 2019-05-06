«Европлан» дарит сертификаты на шиномонтаж

По случаю празднования 20-летия работы на рынке автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») дарит клиентам шиномонтаж для легкового автомобиля, даже если он не был приобретен в лизинг.

Сертификат* получают все клиенты, которые подтвердили коммерческое предложение на лизинг с 22 апреля по 21 мая 2019 года.

Для использования сертификата необходимо связаться с «Европланом» по телефону 8 800 250-80-80 , назвать номер договора лизинга и сообщить станцию и удобное время для замены шин. После прохождения шиномонтажа «Европлан» оплатит станции стоимость работ.

В состав услуги входят следующие работы: снятие и установка колеса, мойка/чистка колеса, монтаж и демонтаж шины, установка давления до нормы, балансировка колеса.

Полученный сертификат можно будет использовать до конца 2019 года. Предложение действует на всей территории России.

До 15 мая 2019 года «Европлан» также предоставляет клиентам сертификат на бесплатную регистрацию автомобиля в Госавтоинспекции.

При передаче автомобиля в лизинг компания полностью организует процессы, необходимые для регистрации автомобиля, на весь период предоставления лизинга, а именно: сбор документов для регистрации и их предоставление в Госавтоинспекцию, оплату госпошлины при регистрации, ежегодную оплату транспортного налога, организацию прохождения государственного технического осмотра. Предложения суммируются.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период финансовой аренды «Европлан» предлагает клиентам широкий спектр автоуслуг: доставку автомобиля от любого дилера до офиса клиента, выгодную топливную программу, помощь на дорогах, услугу выкупа автомобиля с пробегом и его зачёт в качестве аванса по лизингу нового.

Как ранее сообщалось, автолизинговая компания «Европлан» за 20 лет своей деятельности передала клиентам более 300 тысяч единиц техники на сумму свыше 500 млрд рублей, более 83 тыс. предприятий получили с «Европланом» доступ к ресурсам рынков капитала.