Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») в 2018 году вновь стала лидером рынка лизинга в сегменте малого и среднего бизнеса, согласно опубликованным рейтинговым агентством «Эксперт РА» рэнкингам лизинговых компаний.

По итогам работы за 2018 год «Европлан» демонстрирует прирост инвестиций в новые сделки на 30% по отношению к результатам прошлого года. Рост наблюдается во всех сегментах транспорта, в которых работает компания, и всех регионах работы.

«Европлан» также лидирует по накопленному лизинговому портфелю грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме платежей.

Компания заняла первое место в рэнкинге ЛК и по числу заключенных сделок — в целом по России по всем сегментам автолизинга «Европлан» заключил в 2018 году 33,5 тысячи договоров.

Александр Михайлов,

генеральный директор «Европлана»:

Малый и средний бизнес для нас — приоритетный сегмент работы, и наша основная задача здесь это обеспечить для предпринимателей высококлассный сервис на период финансовой аренды автомобилей или техники. Клиенты уже сейчас получают от нас автомобили в лизинг в течение одного дня! В то же время мы всегда максимально гибко подходим к каждой сделке и готовы учесть индивидуальные условия при заключении договора. В 2019 году мы продолжим расширять список доступных дополнительных сервисов и максимально автоматизируем взаимодействие между клиентом и нами.

Автолизинг, по мнению рейтингового агентства, остаётся крупнейшим сегментом рынка. Доля «Европлана» в общем объёме автолизинга в 2018 году составляет около 15% и в 1,5 раза превышает долю следующего игрока рынка.

Исследование «Эксперта» охватывает деятельность 123 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 90% нового лизингового бизнеса.

Заметим, что сейчас «Европлан» является участником адресных программ льготного лизинга, по которым можно получить выгоду до 12,5% за счёт государства при лизинге грузовых автомобилей по программам «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело» и до 15% по программе субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники.