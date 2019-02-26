Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») продолжает лидировать в лизинге автотранспорта, согласно опубликованным рейтинговым агентством «Эксперт» рэнкингам лизинговых компаний в 2018 году.
Лидером рынка лизинга в сегменте автотранспорта «Европлан» стал впервые в 2006 году и продолжает быть крупнейшей автолизинговой компанией России. Доля «Европлана» в расчетном объёме российского автолизинга в 2018 году составила около 15% и в 1,5 раза превосходит долю второго игрока этого рынка. «Европлан» также лидирует по накопленному лизинговому портфелю грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме платежей. Как ранее сообщалось, объем лизингового портфеля «Европлана»
По исследованию РА «Эксперт», сегмент автолизинга является крупнейшим растущим сегментом совокупного лизингового рынка страны. По расчетам «Европлана», проникновение лизинга в продажи легковых автомобилей (в денежном выражении) растет последние годы, а в 2018 году увеличилось до 10,3% с 9,4% в 2017 году.
Исследование РА «Эксперт» охватило деятельность 123 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 90% нового лизингового бизнеса.
Заметим, что сейчас «Европлан» является участником адресных программ льготного автолизинга, по которым можно получить субсидии до 12,5% при лизинге грузовых автомобилей по программам «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело» и до 15% по программе субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники.
Справка
АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Дополнительные услуги «Европлана» для клиентов включают в себя оформление страхования автомобилей, оформление регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и выкуп автомобилей. «Европлан» предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 286 тыс. договоров лизинга. Лизингополучателями «Европлана» стали более 79 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов «Европлана» и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей. «Европлан» входит в топ-15 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году «Европлан» был признан «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards), в 2016 году — «Лучшей автолизинговой компанией России» (Acquisition International) и «Лучшей компанией 2016» в категории «Финансовый лизинг России» (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ — 2016» (по данным исследования «Эксперт РА»), а также занял первое место в номинации «Работа с МСБ в лизинге», участвуя в VII премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера». В 2018 году «Европлан» признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году» и «Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017» (по данным «Эксперт РА»). В 2018 году «Европлан» признан лидером в лизинге автотранспорта в России (по данным «Эсперт РА»).