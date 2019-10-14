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«Европлан» оплатит зимние шины и шиномонтаж

С 1 октября лизинговая компания «Европлан» дарит своим клиентам, оформившим легковые авто в лизинг, зимние шины, подходящие под радиус колес автомобиля, и шиномонтаж.

«Европлан» оплатит зимние шины и шиномонтаж.
«Европлан» оплатит зимние шины и шиномонтаж.
Источник: АО «ЛК «Европлан».

С 1 октября лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам, оформившим легковые авто в лизинг, зимние шины, подходящие под радиус колес автомобиля, и шиномонтаж.

Условия акции: аванс от 5%, срок договора лизинга от 47 месяцев.

Дату замены шин, удобную станцию шиномонтажа и время клиент выбирает сам. Стоимость работ и комплекта зимних шин «Европлан» оплачивает станции напрямую после прохождения шиномонтажа. Услуга осуществляется по номеру договора лизинга.

«Европлан» оплатит зимние шины и шиномонтаж.
«Европлан» оплатит зимние шины и шиномонтаж.
Источник: АО «ЛК «Европлан».

Предложение действует во всех регионах присутствия компании (76 офисов по всей России). При этом клиент может и все последующие шиномонтажи осуществить на специальных условиях с «Европланом», а также воспользоваться опцией хранения шин. Для этого не требуется заключать новое соглашение: услугу можно включить в договор лизинга или оплатить по счёт-договору.

«Европлан» предоставляет в лизинг легковые автомобили любых марок: от востребованных и демократичных до эксклюзивных и роскошных. Для всех клиентов действуют множество дополнительных услуг и специальные акции, которые позволяют сделать лизинг по-настоящему доступным и выгодным.

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