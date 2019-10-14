«Европлан» оплатит зимние шины и шиномонтаж.

С 1 октября лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам, оформившим легковые авто в лизинг, зимние шины, подходящие под радиус колес автомобиля, и шиномонтаж.
Условия акции: аванс от 5%, срок договора лизинга от 47 месяцев.
Дату замены шин, удобную станцию шиномонтажа и время клиент выбирает сам. Стоимость работ и комплекта зимних шин «Европлан» оплачивает станции напрямую после прохождения шиномонтажа. Услуга осуществляется по номеру договора лизинга.
Предложение действует во всех регионах присутствия компании (76 офисов по всей России). При этом клиент может и все последующие шиномонтажи осуществить на специальных условиях с «Европланом», а также воспользоваться опцией хранения шин. Для этого не требуется заключать новое соглашение: услугу можно включить в договор лизинга или оплатить по счёт-договору.
«Европлан» предоставляет в лизинг легковые автомобили любых марок: от востребованных и демократичных до эксклюзивных и роскошных. Для всех клиентов действуют множество дополнительных услуг и специальные акции, которые позволяют сделать лизинг по-настоящему доступным и выгодным.