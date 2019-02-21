Европлан открыл книгу сбора заявок по облигациям серии БО-08 на 3 млрд рублей. 20 февраля с 11:00 по Москве автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») начала сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей.

Срок обращения облигаций составит 3 640 дней (10 лет). Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентировочная ставка купона составляет 9.75−10% годовых, что соответствует доходности 9.99−10.25% годовых. Датой размещения назначено 27 февраля.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению — ЮниКредит Банк.

По окончании 2018 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг «Европлана» до уровня A (RU) с «стабильным» прогнозом. До аналогичного уровня также повышен кредитный рейтинг облигаций компании серии БО-08.

Кроме того, в июле 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по результатам ежегодного обязательного пересмотра также повысило рейтинг «Европлана» с уровня «ВВ-" до уровня «ВВ», прогноз «стабильный».

«Мы благодарны нашим клиентам и партнёрам за доверие и эффективную совместную работу в 2018 году. И рады за инвесторов в наши облигации, которые выигрывают от повышения рейтинга компании», — отмечает генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

АО «ЛК «Европлан» обладает безупречной кредитной историей и диверсифицированной структурой фондирования. С 2008 года были размещены семь выпусков облигаций общим номиналом 25,5 млрд рублей. При этом компания не допустила ни одной просрочки в выплате процентов по кредитам (займам), выплате купонов и в погашении иных задолженностей.