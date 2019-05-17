«Европлан» предлагает клиентам бесплатное техобслуживание.

В рамках акции «Европлан оплатит за вас до трех ТО» все клиенты, которые оформили лизинг с 16 мая в течение месяца, получат сертификаты на прохождение от одного до трех ТО — в зависимости от срока договора лизинга:

договор на 35−46 месяцев — одно бесплатное ТО;

договор на 47−58 месяцев — два бесплатных ТО;

договор на 59−60 месяцев — три бесплатных ТО.

Так, при оформлении в лизинг Volkswagen Tiguan с рекомендованной ценой 1 546 090 руб. при авансе от 44% с выкупным платежом 1000 руб. ежемесячный платеж составит:

30 748 руб. при сроке лизинга 35 месяцев + одно бесплатное ТО;

24 472 руб. при сроке лизинга 48 месяцев + два бесплатных ТО;

21 126 руб. при сроке лизинга 60 месяцев + три бесплатных ТО.

Чтобы воспользоваться сертификатом, нужно:

оформить в «Европлане» договор лизинга на легковой автомобиль с 16 мая; позвонить в «Европлан» по бесплатному номеру 8−800−250−80−80 и выбрать для прохождения ТО удобное время и сервисный центр из предложенного списка.

После прохождения ТО «Европлан» оплатит за вас стоимость работ непосредственно сервисному центру.

В акции участвуют только новые легковые автомобили. Пройти ТО по сертификату можно во всех регионах присутствия компании «Европлан» (75 регионов РФ).

Акция позволит сэкономить не только деньги, но и время на поиск сервисного центра и оформление документов. Последующие ТО также можно пройти с помощью «Европлана», оплачивая услуги по простому счету без заключения отдельных договоров с каждым сервисным центром.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период лизинга «Европлан» предлагает клиентам широкий спектр автоуслуг: регистрацию транспортного средства в госорганах, доставку его от любого дилера до офиса клиента, выгодную топливную программу, помощь на дорогах, услугу выкупа автомобиля с пробегом и его зачет в качестве аванса по лизингу нового.

Также продолжает действовать акция по случаю 20-летия «Европлана» — бесплатный сертификат на шиномонтаж легкового автомобиля для каждого клиента, подтвердившего коммерческое предложение на лизинг по 21 мая включительно.

АО «ЛК «Европлан» — многолетний лидер рынка автолизинга в России (данные «Эксперт РА»).

Рейтинги: Fitch Ratings — «BB» со «стабильным» прогнозом, АКРА — A со «стабильным» прогнозом.

Компания оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг по приобретению и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Предоставляет услуги по оформлению страхования автомобилей, регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, техническому обслуживанию, покупке и замене шин, доставке автотранспорта из любого дилерского центра к офису клиента, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и выкуп автомобилей.

Работает в 75 регионах РФ. За 20 лет своей деятельности передала клиентам более 300 тысяч единиц техники на сумму свыше 500 млрд рублей, более 83 тыс. предприятий получили с «Европланом» доступ к ресурсам рынков капитала. Лизинг транспорта осуществляется более чем по 60 маркам автомобилей.

«Европлан» входит в топ-15 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope).

«Европлан» ежегодно получает признание делового сообщества как «Лучшая лизинговая компания России».

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®